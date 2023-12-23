صلاح البنجي يوضح حكم الزواج العرفي في مصر

قال القاضي الشرعي صلاح البنجي، إن الزواج العرفي يعد من القضايا الخلافية في المجتمع المصري، حيث يُعارضه البعض باعتباره مخالفًا للشريعة الإسلامية، ويُؤيده البعض الآخر باعتباره وسيلة شرعية للزواج.

وأوضح صلاح البنجي، إن الزواج العرفي هو الزواج الذي يتم دون عقد شرعي، ويُعد مخالفًا للشريعة الإسلامية، لأنه لا يُحقق الغاية من الزواج، وهي إقامة الأسرة، وحماية الحقوق الشرعية للزوجين.

وأضاف أن الزواج العرفي يُعد فاسدًا، ولا تُرتب عليه أي آثار شرعية، مثل المهر، والنفقة، والحضانة، والنسب.

وأوضح صلاح البنجي، أن الزواج العرفي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المصري، من تزوج بغير عقد صحيح يعاقب بأكثر من عقوبة.

وشدد القاضي الشرعي صلاح البنجي، على ضرورة الالتزام بعقد الزواج الشرعي، لأنه هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الزوجين الشرعية.

وأكد القاضي الشرعي صلاح البنجي، أن الزواج العرفي هو وسيلة غير شرعية للزواج، ولا تُرتب عليه أي آثار شرعية، ويجب الالتزام بعقد الزواج الشرعي، لأنه هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الزوجين الشرعية.

ويُعد الزواج العرفي من القضايا الخلافية في المجتمع المصري، حيث يُعارضه البعض باعتباره مخالفًا للشريعة الإسلامية، ويُؤيده البعض الآخر باعتباره وسيلة شرعية للزواج، وفي هذا الصدد، أوضح القاضي الشرعي صلاح البنجي، أن الزواج العرفي هو مخالفًا للشريعة الإسلامية، ولا تُرتب عليه أي آثار شرعية، ويجب الالتزام بعقد الزواج الشرعي.