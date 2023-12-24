تفاصيل الحركة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، حالة من الكثافات المرورية المتحركة في كثير من المناطق وخاصة مع الذروة الصباحية، وذهاب الطلاب للمدارس والجامعات، والعاملون والموظفون لأعمالهم،وسط تواجد وانتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة المرورية والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على الحركة.

في القاهرة شهد كوبري 6أكتوبر بعض الكثافات المرورية بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينة وحتى مدينة نصر، واتظمت الحالة المرورية على امتداد شارع صلاح سالم ،والطريق الدائري .

وشهد طريق الكورنيش فى الاتجاهين وميدان عبد المنعم رياض تباطؤ فى حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، وظهرت كثافة مرورية في الشوارع المؤدية إلي شارع القصر العينى وكوبرى قصر النيل، وانتظمت حركة السير في أغلب الميادين والمحاور الرئيسية ،وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات.

أما كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين يشهد كثافات مرورية،

كماسادت حالة من الكثافات المرورية في بعض شوارع محافظة الجيزة ،حيث شهد شارع الهرم الرئيسي ظهور بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وشارع العريش والطالبية بسبب أعمال الانشاءات وإلزام السائقين بالطرق البديلة ،وظهرت كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني.

تناشد الإدارة العامة للمرور السائقين وقائد المركبات بالالتزام بقواعد وقوانين المرور تفادي الغرامات،وعدم تجاوز السرعات المكررة تجنبا للحوادث ،وارتداء حزام الأمان