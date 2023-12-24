زين الحمصاني يحصل على المركز الأول في بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج

ووزير الرياضة يهنئه

حصل الطفل زين الحمصاني على المركز الأول ببطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٢٠٢٣ في نسختها الرابعة، والتي أقيمت في قطر خلال الفترة من ١٢ وحتي ١٦ ديسمبر الجاري، حيث فاز زين بزمن قدره 20.56.104 دقيقة، متقدمًا بفارق 8.706 ثوان عن أقرب منافسيه حيث حصل الأردني سند الحموي على المركز الثاني بزمن قدره 21.04.810 دقيقة.

من جانبه، عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فخره بما حققه بطلنا زين الحمصاني في رياضة الكارتينج وتحطيمه أرقام قياسية في تلك اللعبة، وأن يكون الأول في الكارتينج ويرفع اسم بلده مصر عاليًا، وهو ما يعد خطوة في تحقيق نحو مشاركته في الكثير من البطولات التي ستؤهله فيما بعد للفورميولا.

كما أشاد الوزير بالإنجازات التي يحققها زين الحمصاني رغم صغر عمره بطول السفر والمسابقات والتمارين، إلا أنه مداوم على الاهتمام بدراسته ومتفوق فيها، مؤكدا ان الدولة تدعم وتحفز كافة الرياضيين في مختلف أعمارهم على مواصلة الإنجازات والتفوق في مختلف البطولات الدولية في العديد من الألعاب.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل علي اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الأعمار في ظل الاهتمام الكبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة واعتبارها أمن قومي، مشيدًا بدور الأسرة المصرية التي تنشء وتُصعد لنا أجيال جديدة للمستقبل في مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط.



كما شارك الفريق المصرى للكارتينج تحت رعاية نادي السيارات والرحلات المصري وتحت إشراف جيبلي ريسواي الوكيل المعتمد لشركة روتاكس في البطولة وحصلت مصر بمجموع نقاط السباق على المركز السابع عام على البطولة.

يذكر أن البطل زين الحمصاني قد قام بإنجاز تاريخي في فئة الجونيور ماكس في هذه البطولة وبجميع بطولات كأس الأمم للكارتينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ نسختها الأولى حيث أنه فاز بالمركز الأول في جميع السباقات التي شارك فيها في هذه البطولة بالإضافة لتسجيله اللفة الأسرع من هذه الفئة بتحقيق ٤٧.٩٦٢ ثانية.

