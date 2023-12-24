الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. التفاصيل كاملة

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. يرغب الكثير من المواطنين في الكثير من الأوقات تحديث عدد المستفيدين من الدعم المقدم من السلع التموينية، ويأتي ذلك في حالك ضم الأبناء الجدد للبطاقة التموينية، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، للأسر الأولى بالرعاية لإضافة مواليد أبنائهم على البطاقات التموينية.

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 الفئات المستفيدة من إضافة المواليد الجدد

وحددت وزارة التموين 4 من الفئات المستفيدة من إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وهم: كل مواطن يحمل كارنيه الخدمات المتكاملة، فضلًا وأبناء الأسر البديلة، والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وكل مواطن يحصل على معاش التضامن الاجتماعي.

 شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وهناك شروط لإضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين، وهي ألا تزيد عدد أفراد البطاقة على 4 أفراد، وأن يزيد عمر المطلوب إضافته على بطاقة التموين عن 4 سنوات.

كيفية إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية 

الدخول على بوابة منصة مصر الرقمية من هنا 

النقر على خدمة التموين.

إدخال رقم الهاتف، والرقم القومي.

الحصول على بيانات الرقم السري.

يجب اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

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الجريدة الورقية