الخميس 07 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسباب تؤدي إلى وقف بطاقة التموين.. احذر الوقوع بها

بطاقة التموين
بطاقة التموين

مع بداية كل شهر يبدأ المواطنون في البحث عن أسعار السلع التموينية، وأيضا طرق تفعيل بطاقة التموين والحفاظ عليها، حتى لا تتعرض البطاقة للوقف، حيث إن هناك عددًا من الأسباب التي توقف البطاقة.

الأسباب التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين

وكشفت وزارة التموين الأسباب التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين، حيث حذرت المواطنين في الوقوع فيها، ليتجنب المواطن الوقوع في الحذف النهائي من منظومة الدعم التمويني.

وجاءت الحالات التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين كالتالي: 

-عدم صرف السلع الغذائية لمدة 6 أشهر متواصلة

-ترك البطاقة التموينية لصاحب المخبز أو البدال لبيع الخبز المدعم.

-تلف البطاقة وعدم تقديم طلب لإصدار بدل تالف لمدة 6 أشهر.

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-السفر خارج البلاد والامتناع عن الصرف لمدة 6 أشهر أو عدم التقدم بطلب الفصل من الدعم.

-استهلاك فواتير كهرباء أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر.

-ضبط البطاقة التموينية مع غير صاحبها وعدم معرفته الرقم السري الخاص بها.

-امتلاك سيارة جديدة موديل ما بعد 2017.

-زيادة الدخل الشهري عن 9600 جنيه.

-الوفاة وعدم الصرف بالبطاقة لمدة 6 أشهر أو عدم تقدم أهل المتوفى بطلب شطبه.

-مصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر. 

-امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

-دفع ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر.

-امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

-تسديد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.

-أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة

- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.

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