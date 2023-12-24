حصاد 2023.. جهود حماية المستهلك في ضبط الأسواق وملاحقة تجار الأزمات

حصاد 2023.. يشن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني حملات رقابية مكبرة وموسعة بكافة محافظات الجمهورية لضبط المُخالفين مُحتكري السلع لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية، ضد المخالفين..

مأمورو الضبط القضائي

وبتعليمات من رئيس الجهاز، يتم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وفي إطار تلك الحملات تم ضبط كميات كبيرة من سلعة السكر، يقوم بتخزينها وحجبها عن التداول، تمهيدًا لبيعها في الأسواق بأزيد من السعر الرسمي، وهو ما تم التصدي له بكل قوة وحزم.

حملات يشنها جهاز حماية المستهلك على الأسواق

وعلاوة عن الحملات التي يشنها الجهاز، يتلقى أيضًا الشكاوى والبلاغات الواردة لمركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى، حيث تلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز وفقًا لبيان سابق للجهاز في 8 ديسمبر 2023، عدد 5220 شكوي وبلاغ من المواطنين عقب الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها، كما تلقى في ذات الأسبوع عدد 166 بلاغًا عن ارتفاع الأسعار بعدة مناطق مختلفة، وعلى الفور تم إحالة هذه الشكاوى لإدارات (الرقابة علي الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات) والتي بدورها قامت بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكاوى والبلاغات.

سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر

وقد أسفرت الحملات على مستوى المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات في الفترة من 1 – 7 ديسمبر عن الآتي: شن 189 حملة رقابية مكبرة، والمرور على عدد 2904 منشآت تجارية، وتحرير 766 محضرًا وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة).

دقيق مجهول المصدر

وقد تنوعت إجمالي مضبوطات 78.476 طن تنوعت بين :- 37.89 طن سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر)، و2.88 طن أرز ومكرونة (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر، و9.15 طن دقيق (مجهول المصدر – غير صالح للاستهلاك)، و450 ك لحوم وأسماك (غير صالحة للاستهلاك)، 819 لتر زيت طعام (مجهول المصدر).

مواد غذائية متنوعة

كما تم ضبط 3,900 طن بقوليات (مجهول المصدر)، و23.38 طن مواد غذائية متنوعة (مجهولة المصدر – غير صالحة للاستهلاك)، و71000 عبوة عصائر ومعلبات (غير صالحة للاستهلاك)، و11569 علبة سجائر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي)، و6 أطنان أعلاف وأسمدة (مجهول المصدر)، و54000 قطعة غيار (معاد تدويرها، و103 أطنان مواد بناء (مجهولة المصدر)، و1.72 طن مواد خام (مجهولة المصدر)، و159 عبوة مستحضرات تجميل (مصنعة من مواد مجهولة المصدر).

حجب السلع

ويمكن للمواطنين الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999.