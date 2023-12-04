الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حماية المستهلك.. طريقك للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع

حماية المستهلك
حماية المستهلك

يومًا بعد يومٍ يوجه جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، ضربات استباقية للتجار الذين يخالفون الأسعار المعلن عنها، ويرغبون في تحقيق مكاسب طائلة على حساب المواطنين، فعلى مدار الساعة يشن الجهاز حملات موسعة على جميع الأسواق بكافة المحافظات.

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حماية المستهلك: حملات توعية للمواطنين بالتنسيق مع مُشغلي خدمات الاتصالات

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حماية المستهلك يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

جهاز حماية المستهلك

ويسعى جهاز حماية المستهلك، للتصدى لأى مخالفات يحاول التجار انتهاجها، بغية ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، ويظهر ذلك جليا في توجيه أفرع الجهاز بمختلف المحفاظات بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبرى.

حملات رقابية لجهاز حماية المستهلك

وتحقق الحملات الرقابية المكبرة والموسعة، التي يشنها الجهاز على الأسواق الانضباط، وتمنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول.

طريقة الإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع 

وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على التفاعل مع المواطنين، يناشد الجهاز بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

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