أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

ارتفعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بشكل طفيف خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3045 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

استقرت أسعار الذهب اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3045 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3480 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3190 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2610 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2030 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1740 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1305 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 24360 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2054 دولارًا للأوقية.