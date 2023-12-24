تظاهرات أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بعقد صفقة لتحرير الأسرى بقطاع غزة

تظاهر الآلاف الإسرائيليين أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب، ورفعوا شعارات المطالبة باستعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وقبل أيام، كشف موقع "أكسيوس" أن رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية يعتزمون مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر، أن "حماس" لم تظهر أي اهتمام بمقترحات قطر للعودة إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.

بينما ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن حكومة إسرائيل تدرس الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين في صفقة تبادل الأسرى المقبلة.