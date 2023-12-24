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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

تظاهر آلالاف من الجالية الإسلامية اعتراضًا على غلق مسجد بإيطاليا

مظاهرة لغلق مسجد
مظاهرة لغلق مسجد

شارك آلاف المتظاهرون من الجالية الإسلامية اليوم 23 ديسمبر 2023 بمظاهرة ضد غلق المسجد في مونفالكومي بإيطاليا


وقامت بتنظيم المظاهرة المجتمع المسلم المحلي وكان شعار المبادرة "كلنا مونفالكوني - لا انقسامات"
و هذا هو شعار الموكب الكبير الذي جلب أكثر من 8000 آلاف شخص إلى مونفالكوني هذا الصباح للمشاركة في المظاهرة .

بحضور جميع فئات المواطنين من جميع أنحاء ايطاليا، وقاموا بغزو شوارع مونفالكوني بشكل سلمي هذا الصباح للمشاركة في المظاهرة التي دعا إليها المجتمع المسلم .

وانطلق الموكب الذي افتتحته مجموعة من النساء رافعا لافتة "كلنا مونفالكوني - لا فرق"، من موقف السيارات في فيا فالنتيني ثم انعطف على طول شوارع المركز وعاد إلى نقطة الانطلاق حيث ألقيت الخطب الرسمية ، ورفع الحاضرون لوح  والعديد من الأعلام الإيطالية والأوروبية.

وصرح المتظاهرون نحن "نشعر بأننا مسلمون وإيطاليون"، وكرروا عدة مرات مطالبين بحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بعد الجدل الذي أعقب إغلاق البلدية للمركزين الإسلاميين في المدينة.

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IMG-20231224-WA0001
IMG-20231224-WA0000
IMG-20231224-WA0000

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