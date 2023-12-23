جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2024

يبحث موظفي القطاعين العام والخاص عن الإجازات الرسمية خلال العام القادم 2024، وذلك عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي.

في السطور التالية نقدم جدول الإجازات الرسمية 2024 في مصر.

الإجازات الرسمية في 2024

7 يناير 2024

الأحد

عيد الميلاد القبطي

25 يناير 2024

الخميس

ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

10 إبريل 2024

الأربعاء

عيد الفطر المبارك

11 إبريل 2024

الخميس

عيد الفطر المبارك

12 إبريل 2024

الجمعة

عيد الفطر المبارك

25 إبريل 2024

الخميس

عيد تحرير سيناء

1 مايو 2024

الأربعاء

عيد العمال

6 مايو 2024

الاثنين

شم النسيم

16 يونيو 2024

الأحد

وقفة عرفات

17 يونيو 2024

الاثنين

عيد الأضحى المبارك

18 يونيو 2024

الثلاثاء

عيد الأضحى المبارك

19 يونيو 2024

الاربعاء

عيد الأضحي

20 يونيو 2024

الخميس

عيد الأضحي

30 يونيو 2024

الأحد

ثورة 30 يونيو

8 يوليو 2024

الإثنين

رأس السنة الهجرية

23 يوليو 2024

الثلاثاء

عيد الثورة

16 سبتمبر 2024

الاثنين

المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر 2024

الاثنين

عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر)