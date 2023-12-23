الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث موظفي القطاعين العام والخاص عن الإجازات الرسمية خلال العام القادم 2024، وذلك عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي. 

في السطور التالية نقدم جدول الإجازات الرسمية 2024 في مصر.

الإجازات الرسمية في 2024

7 يناير 2024

الأحد

عيد الميلاد القبطي

25 يناير 2024

الخميس

ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

10 إبريل 2024

الأربعاء

عيد الفطر المبارك

11 إبريل 2024

الخميس

عيد الفطر المبارك

12 إبريل 2024     

الجمعة

عيد الفطر المبارك

25 إبريل 2024

الخميس

عيد تحرير سيناء

1 مايو 2024        

الأربعاء   

عيد العمال

6 مايو 2024

الاثنين

شم النسيم

16 يونيو 2024

الأحد

وقفة عرفات

17 يونيو 2024

الاثنين

عيد الأضحى المبارك

18 يونيو 2024

الثلاثاء

عيد الأضحى المبارك

19 يونيو 2024

الاربعاء

عيد الأضحي

20 يونيو 2024

الخميس

عيد الأضحي

30 يونيو 2024     

الأحد

ثورة 30 يونيو

8 يوليو 2024

الإثنين

رأس السنة الهجرية

23 يوليو 2024

الثلاثاء

عيد الثورة

16 سبتمبر 2024

الاثنين

المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر 2024

الاثنين

عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر)

الجريدة الورقية