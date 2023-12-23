جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2024
يبحث موظفي القطاعين العام والخاص عن الإجازات الرسمية خلال العام القادم 2024، وذلك عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
في السطور التالية نقدم جدول الإجازات الرسمية 2024 في مصر.
الإجازات الرسمية في 2024
7 يناير 2024
الأحد
عيد الميلاد القبطي
25 يناير 2024
الخميس
ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
10 إبريل 2024
الأربعاء
عيد الفطر المبارك
11 إبريل 2024
الخميس
عيد الفطر المبارك
12 إبريل 2024
الجمعة
عيد الفطر المبارك
25 إبريل 2024
الخميس
عيد تحرير سيناء
1 مايو 2024
الأربعاء
عيد العمال
6 مايو 2024
الاثنين
شم النسيم
16 يونيو 2024
الأحد
وقفة عرفات
17 يونيو 2024
الاثنين
عيد الأضحى المبارك
18 يونيو 2024
الثلاثاء
عيد الأضحى المبارك
19 يونيو 2024
الاربعاء
عيد الأضحي
20 يونيو 2024
الخميس
عيد الأضحي
30 يونيو 2024
الأحد
ثورة 30 يونيو
8 يوليو 2024
الإثنين
رأس السنة الهجرية
23 يوليو 2024
الثلاثاء
عيد الثورة
16 سبتمبر 2024
الاثنين
المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر 2024
الاثنين
عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر)