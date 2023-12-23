كريم شحاتة: إدارة الأهلي عالمية وتحافظ على قوام فريقها

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة إنه لم يشعر بصعوبة مباراة النادي الأهلي أمام فريق أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأضاف عبر برنامج "كورة كل يوم"، النادي الأهلي قدم أفضل أداء له خلال البطولة هذا العام مع مارسيل كولر، واستطاع تحقيق أرقام قياسية سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.

وتابع:" الأهلي عانى من حالة إجهاد واضحة أمام فلومينينسي البرازيلي، وفي حالة مواجهته في اللقاء الأول بدلا من اتحاد جدة كان سينتصر في المباراة.

واستطرد:" الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام أوراوا الياباني والمباراة كانت من ناحية واحدة، ولولا تراجع أداء اللاعبين كانت ستصبح نتيجة تاريخية ".

الأهلي لديه إدارة واعية وعالمية

وأختتم :" الأهلي لديه إدارة واعية وعالمية، وتحافظ على قوام الفريق الأساسي بل تزيد من قوة الفريق، لذلك نجاح يُحسب للإدارة وهو ما يزيد من إنجازات الفريق ".