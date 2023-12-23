عضو إدارة النادي الأهلي: "أطالب اتحاد الكرة ببعض العدل وتأجيل مباراة سيراميكا"

أكد محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يطالب اتحاد الكرة بتاجيل مباراة سيراميكا كليوباترا لمدة 24 ساعة، موضحًا أن الفريق سيدخل في تمرينة واحدة قبل المباراة فقط، معقبًا: "بطالب اتحاد الكرة صاحب العلاقة الجيد مع النادي الأهلي ببعض العقل والعدل".

النادي الأهلي:

وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه يشكوا تلاحم المباريات بين كأس العالم وكأس السوبر المصري، مضيفًا: "ولا اتحاد الكرة كان متوقع إخفاق الأهلي وأنه مش هيوصل لمباراة التالت والرابع في كأس العالم للأندية".

وأضاف أن النادي الأهلي هو من يفرح ويسعد مصر ويصنع الإنجازات ولابد من دعمه ومساعدته، مشددًا على أن النادي الأهلي صنع هذه الحالة والانتصار المستمر بدون التوقف عند فوز، إلا أنه يتعرضون لحالة من الضغوط من قبل جماهير النادي الأهلي.

وأشار إلى أن روح النادي الأهلي دائمة ومستمرة ويطمح دائمًا ولا يركن لأي انتصار، متمنيًا من جماهير النادي الأهلي انتظار النتائج، موضحًا أن إبعاد الجهاز الفني عن الإعلام أمر مستحيل، مؤكدًا أن الفريق يعاني ضغط من جماهير الأهلي أكثر من الجماهير الأخرى.

وشهدت الساعات القليلة الماضية وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة الإمارات من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ووصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.