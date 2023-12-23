السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السفارة المصرية في استقبال بعثة الأهلي بالإمارات

بعثة الأهلي في الإمارات
بعثة الأهلي في الإمارات

حرص محمد محمود، نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي وصلت إلى الإمارات قبل قليل، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

كواليس الأهلي.. كولر يرفض رحيل عبدالمنعم وجلسة لحسم موقف الشناوي

إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي (شاهد)

وأنهى نائب السفير المصري إجراءات دخول بعثة الفريق الأول لكرة القدم من مطار أبو ظبي، بالتنسيق مع الجهاز الإداري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، حيث ستكون المواجهة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.

ووصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

الجريدة الورقية