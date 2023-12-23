السفارة المصرية في استقبال بعثة الأهلي بالإمارات

حرص محمد محمود، نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي وصلت إلى الإمارات قبل قليل، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وأنهى نائب السفير المصري إجراءات دخول بعثة الفريق الأول لكرة القدم من مطار أبو ظبي، بالتنسيق مع الجهاز الإداري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، حيث ستكون المواجهة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.

ووصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.