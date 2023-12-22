مواعيد اجتماعات البنك المركزى لتحديد أسعار الفائدة في 2024

سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. مازالت اجتماعات البنك المركزى تشغل اهتمام الكثيرين، خاصة المهتمين بقطاع البنوك.

لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى

قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها أمس الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

أوضح بيان البنك المركزي أنه سيجري الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية يوم 1 فبراير، ويليه الاجتماعان الثاني والثالث من عام 2024 في 28 مارس و23 مايو على التوالي.

يكون الاجتماعان الرابع والخامس خلال العام المقبل يومي 18 يوليو و5 سبتمبر، ويأتي موعد السادس والسابع والأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أيام 17 أكتوبر و21 نوفمبر و26 ديسمبر من عام 2024.

تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تُعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف احتواء الضغوط التضخمية ومواجهتها، وذلك بعد متابعة المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على المستوى المحلي المصري والدولي.

يذكر أنه كانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي أمس، قررت تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75% .