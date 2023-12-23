مقتل 6 عناصر علي يد قوات أمن أسيوط بعد معركة ساعة ونصف

في إطار جهود الحفاظ على الأمن ومكافحة انتشار المخدرات في محافظة أسيوط، قامت مديرية أمن أسيوط بتنظيم حملة مكبرة في قرية بني فيز بمركز صدفا. هدف هذه الحملة هو مداهمة تجار المخدرات وضبط الهاربين من أحكام قضائية.

تولى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، بالاشتراف الشخصي للواء توفيق جاد مدير المباحث، والعقيد أحمد حربي رئيس فرع بحث الجنوب، إدارة وتنسيق هذه الحملة المهمة. تعاونت مديرية أمن أسيوط مع قوات الأمن المركزي والأمن العام لضمان نجاح الحملة.

في هذه الحملة الأخيرة، تمت ملاحقة ستة أشخاص هاربين، وقد أسفرت الاشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة عن مقتلهم. استمرت الاشتباكات لأكثر من ساعة ونصف، حيث تم تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

بحسب التقارير الأمنية، فإن الأشخاص الذين قتلوا في هذه العملية هم "م. ص. ف. ف." البالغ من العمر 30 سنة، و"م. ح. ف. ف." البالغ من العمر 35 سنة، و"ف. ف. خ." البالغ من العمر 60 سنة، و"م. ح. ف. خ." البالغ من العمر 27 سنة، و"ح.. ح. ف." البالغ من العمر 31 سنة، و"أ. س. ص." البالغ من العمر 45 سنة.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات المستمرة التي تنظمها مديرية أمن أسيوط، وذلك بهدف إعادة الأمن والأمان إلى المدينة وضبط الهاربين من العدالة. ويعكس هذا الإلتزام العمل الجاد لقوات الأمن في مواجهة الجريمة والحفاظ على أمن المواطنين.

تستمر حملات مديرية أمن أسيوط في ملاحقة الهاربين من أحكام قضائية، وتهدف هذه الحملات إلى استعادة الأمن والاستقرار في المدينة، وضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة والقوات الأمنية ماضية في جهودها لضبط الهاربين من الأحكام القضائية وتحقيق العدالة

شملت الحملة العديد من الإجراءات الأمنية المشددة مثل إغلاق المنافذ والطرق الرئيسية المؤدية إلى القرية، وتكثيف الدوريات الأمنية في المنطقة. تم استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الكشف عن المخدرات لتسهيل عملية التفتيش والضبط.

تم خلال الحملة ضبط عدد كبير من تجار المخدرات واسترداد كميات كبيرة من المخدرات المهربة. كما تم القبض على عدد من الأشخاص الذين هم هاربون من العدالة ومطلوبون لتنفيذ أحكام قضائية.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود مستمرة للقضاء على ظاهرة المخدرات وتجارتها غير القانونية في محافظة أسيوط. وتؤكد إدارة الأمن على التزامها الكامل بحماية المجتمع وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات المكثفة في مجال مكافحة المخدرات وتطهير الجريمة في محافظة أسيوط، بهدف تحقيق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.

تشهد محافظة أسيوط تواجداً كبيراً لتجار المخدرات وتهريب المواد المخدرة، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام السلطات الأمنية. ولذلك، تعتبر هذه الحملة خطوة مهمة نحو تطهير المنطقة من هذه الظاهرة الخطيرة، والحد من تفشيها في المجتمع.

وأشاد المواطنون بجهود قوات الأمن في إنجاح هذه الحملة، فهم يعملون بجد للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين. وعلينا جميعاً دعمهم وتقديرهم في هذا الدور الحيوي.