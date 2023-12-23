طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية في مخالفات والشكاوي

تواصل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية حملاتها االتموينية والامنية المكثفة ،لضبط المتلاعبين بالسلع وملاحقة جشع التجار ،ومراقبة الأسواق، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون محتكري السلع الذين يقومون بحجب السلع الغذائية والأساسية وغيرها، لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتاح جهاز حماية المستهلك خدمات التواصل مع المواطنين في حالة تعرضهم الغش التجاري واختلاف الفاتورة عن السعر المعلن، وعدم الإعلام عن أسعار المنتجات أو الخدمات، الامتناع عن إعطائك فاتورة لمشترياتك، تقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو وجود إعلان مضلل أو خادع، وأخيرا الإخلال بالضمان.

وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المواطنين ،أن في حالة وجود شكوي او مخالفة او استفسار ، خصصت خطوط وطرق للتواصل مع "حماية المستهلك " والإبلاغ عن المخالفات عبر طرق التواصل المختلفة وهي كالتالي:



1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588.

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك .

www.cpa.gov.eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوي عبر خدمة الواتس اب علي رقم : 01281661880 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط و ليس لاستقبال المكالمات .

http://41.130.228.148:8912/.-

- 6 من خلال خدمة خاصة للمواطن للتواصل عن طريق التليفون المحمول، على رقم: 01577779999.

7- تسجيل الشكوي أو استقبال استفساراتكم عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر

- تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك (www.cpa.gov.eg)، إلى جانب شكاوى مجلس الوزراء (www.shakwa.eg).

8- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل