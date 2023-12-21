كيف يساهم برنامج الطروحات في سد الفجوة الدولارية (شاهد)

قال الكاتب الصحفى جمال رائف، إن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، يساهم في سد الفجوة الدولارية، مشيرا إلى أن البرنامج أتى من خلال عدة خطوات مهمة منها الأعباء التي كانت تكبل موازنة الدولة بالإضافة إلى خسائر بعض الشراكات لذا لجأت الدولة إلى هذا البرنامج.

وثيقة ملكية الدولة

وأضاف رائف" خلال لقائه برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد" أن وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة منذ فترة، لها أهمية قصوى، لافتا إلى أنها توضح الحقوق والواجبات في الملكية.

برنامج الطروحات

وأشار إلى أن برنامج الطروحات له العديد من العوائد، مبينا أنه بعد طرح 14 شركة ضمن البرنامج تم تحقيق عائد بلغ 5.6 مليار دولار وهو رقم مهم، كما أنه ساهم في تخفيف أعباء إدارة الشركات على موازنة الدولة، خاصة في ظل الخسائر لبعض الشركات وإهدار للأموال مع توفير كاهل الصرف على الموازنة العامة للدولة لبعض هذه الشركات.



ونوه إلى أن الخطة المستهدفة تتضمن طرح أكثر من 50 شركة لتحقيق المزيد من العوائد الدولارية وتخفيف السحب الدولاري، مع الوصول إلى حلول مبتكرة من خلال نظرة استشرافية للدولة للاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية الداخلية الناجمة عن الآثار العالمية خاصة أن مصر جزء من العالم وتتأثر كما يتأثر العالم.

