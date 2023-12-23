استراتيجية الدولة للتحول للطاقة النظيفة.. خبير تغيرات مناخية يوضح

أكد الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية، أن الدولة المصرية منذ فترة طويلة تهتم بالتحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة والنظيفة والتي كانت موجودة في استراتيجيات سابقة وفي الاستراتيجية الحالية، وذلك تعليقًا منه عن استراتيجية الدولة للتحول للطاقة النظيفة.

إنتاج الطاقة المتجددة

وأوضح "صبري"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أنه تم وضع أهداف محددة في إنتاج الطاقة المتجددة بنسب كبيرة قد تصل إلى 42% من الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء، وعلي رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار الهيدروجين الأخضر من المستخدامات القليلة التي تخرج ابنعاثات كبيرة، لأن الهيدروجين الأخضر ينتج من تحليل الطاقة الشمسية من وإخراج المياه منها.

ويلعب الشباب العربي دورًا محفزًا على المستويين المحلي والإقليمي في دفع العمل المناخي، إلا أن مساهمتهم في صنع السياسات ما زالت منخفضة، ولا تتناسب مع حجم الطموحات والتحديات المرتبطة بتلك القضية، لا سيمَّا أنها ستمس حاضرهم ومستقبلهم بشكل كبير.

لذلك يسعى الاتحاد العربى للشباب والبيئة خلال فبراير القادم إلى تنظيم مؤتمره السنوى برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب، وتحت مظلة جامعة الدول العربية انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء المياه والبيئة العرب الأخير بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن المائى العربى" بمحافظة أسوان ليشكل منبرًا إقليميًا لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 بدبى، بالإضافة إلى استعراض الأنشطة الشبابية التى تم تنفيذها فى إطار إعلان فخامة الرئيس عام ٢٣ عام الشباب العربي، وذلك بمشاركة متميزة من الخبراء المعنيين بقضية تغيرات المناخ.

وصرح الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد بأنه تم عقد لقاءات عدة مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عطالله حشاد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - فرع جنوب الوادي بأسوان وبتوجيهات من الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، وذلك للتنسيق وإعداد الترتيبات اللازمة وتوفير كافة السبل لعقد اللقاء بفرع الأكاديمية بأسوان، بالاضافة إلى زيارة متحف النيل بأسوان، مشيرًا إلى أن اللقاء سيعقد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الرى والموارد المائية، ومحافظة أسوان، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وبمشاركة اتحاد المهندسين الأفارقة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.