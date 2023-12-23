جوارديولا يواصل كتابة التاريخ بمونديال الأندية.. السيتي ليس الأول تحت قيادة الفيلسوف الإسباني

استطاع مانشستر سيتي تحقيق لقب كأس العالم للأندية بالأمس الجمعة، بعدما فاز على فلومينينسي البرازيلي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي شهدها ملعب "الجوهرة المشعة" بالمملكة العربية السعودية.

وكان فلومنينيسي قد احتل وصافة ترتيب كأس العالم للأندية نسخة 2023، بينما جاء الأهلي المصري في المركز الثالث، بعد الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين، فيما جاء الكمبيوتر الياباني في المركز الرابع.

جوارديولا يصنع التارخ في كأس العالم للأندية

جوارديولا

نجح المدرب الإسباني بيب جوارديولا في تسطير تاريخ جديد مع مانشستر سيتي في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، حيث أصبح أول مدرب في تاريخ النادي الإنجليزي يفوز بالشامبيونزليج، بجانب تتويجه بلقب كأس العالم للأندية.

وحقق الفيلسوف بطولة كأس العالم للأندية في ثلاث مرات من قبل، مرتين مع برشلونة الإسباني، بينما الثالثة كانت مع بايرن ميونخ الألماني.

وأصبحت بطولة كأس العالم للأندية التي توج بها الفيلسوف الإسباني بالأمس مع مانشستر سيتي الرابعة له في تاريخه التدريبي مع الأندية التي أشرف على تدريبها.

وتعد مشاركة بيب مع مانشستر سيتي ثاني أفضل مشاركة لجوارديولا في كأس العالم للأندية بعد نسخة 2011، حيث نجح برشلونة وقتها في تسجيل 8 أهداف دون أن يستقبل شباكه أي أهداف، بينما السيتي سجل 7 أهداف فقط، ليخرج بشباك نظيفة من البطولة.

وكان بيب جوارديولا قد نجح في تحقيق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي خلال 2023، حيث توج ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب كأس العالم للأندية بالأمس الجمعة.