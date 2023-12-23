أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة شخص لقي حتفه، إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه على جانب الطريق أمام قرية كفر الحصة ببنها ، عقب خروجه من المسجد حيث فوجئ بقيام سائق الاصطدام به فلقى مصرعه في الحال.

دفن جثة شخص لقي مصرعه دهسًا بالقليوبية

وقد جرى تحرير محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث والتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع شخص اصطدمت به سيارة على الطريق الزراعي بقرية كفر الحصة مركز بنها حال خروجه من مسجد على الطريق، وبالفحص تبين أن المتوفاة لقى مصرعه بسبب اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه علي الطريق بعد أداء الصلاة بالمسجد وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات.

فيما تمكنت أجهزة الأمن من فتح الطريق عقب وقوفه بسبب تجمهر الأهالي عقب الحادث وجاري التحقيق في الواقعة.

علاقة غير شرعية.. المشدد 5 سنوات لسائق قتل زوجته بالخصوص

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثامنة، سائق بجامعة الأزهر بالسجن المشدد 5 سنوات، لإتهامه بقتل زوجته دون سبق إصرار أو ترصد طعنًا بسلاح أبيض، لقيامها بعلاقة غير شرعية مع نجل شقيق زوجها.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4772 لسنة 2023 جنايات الخصوص المقيدة برقم ٤٥٩ كلي جنوب بنها، بقيام المدعو "أحمد. ا. ش" 52 سنة سائق بجامعة الأزهر ومقيم عزبة الأمير بالخصوص، قتل عمدًا المجني عليها “صباح. م. أ” من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انهال عليها لأنه في يوم 2022/4/28 طعنًا بواسطة سلاح أبيض (سكين) محل الإتهام التالي كانت بيده قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



حيث ثبت الشاهد الأول" ع إ" 36 سنة - نقيب شرطة - معاون مباحث قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ من الأهالي بناحية منطقة الأمير عن قيام زوج بالتعدي على زوجته بالضرب وإحداث إصابات بالغة بها مستخدمًا سلاح أبيض سكين فانتقل إلى مسرح الجريمة ودلف إلى العقار ليجد المجني عليها ملقاة على الأرض وتحيطها بقعة كبيرة من الدماء فتم نقلها بمعرفة الأهالي لمستشفى الرحمة بالخصوص ونظرًا لوجود عدة طعنات بها، وبالإستعلام عن زوجها مرتكب الواقعة أقر الأهالي أن الزوج فر هاربًا حال علمه بوصول أفراد الشرطة، وتم ضبطه بمعرفة الأهالي وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة مستخدمًا سلاح أبيض (سكين) بمسكنه وأقر له آنذاك بدافعه لارتكاب الواقعة وقد تمثل مضبوطة بإرشاده وعثر عليها بحوض المطبخ في شكه بمسلك زوجته وتعديه عليها بالضرب قاصدًا قتلها.

وأقر الشاهد الثاني " م م" 35 سنة - رائد شرطة - رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بورود إتصال هاتفي للشاهد الأول من أحد الأهالي بوجود بلاغ قتل بمنطقة الأمير فتم الإنتقال المحل البلاغ وضبط المتهم بمساعدة الأهالي والأداة المستخدمة في الواقعة عاد بالمتهم إلى قسم الشرطة وحرر البلاغ وأثناء ذلك حضر شقيق المجني عليها لديوان القسم وحرر أيضًا بلاغ في الساعة الثالثة صباحًا واتهم زوج المجني عليها بقتلها.

وبإجراء تحرياته فقد أسفرت عن أن المتهم والمجني عليها كانت علاقة الزوجية بينهما لا تزال قائمة إلا أنه ثمة خلافات فيما بينهما منذ فترة على اثرها أقامت المجني عليها عدة دعاوى ضده، ومنذ حوالي سنة ونصف السنة قبل الواقعة أقامت المجني عليها علاقة غير شرعية مع المدعو "عبد الرحمن م" وهو نجل شقيق المتهم، حيث كانا يتفقا على المقابلة بشقتها أثناء غياب المتهم بعمله، فنما إلى علم الأخير بوجود تلك العلاقة إلا أنه لم يتأكد من ذلك حتى أكدت له زوجة شقيقه بتردد المذكور على شقته والجلوس رفقة زوجته المجني عليها أثناء غيابه ونبه آنذاك على زوجته بعدم فتح قنوات الإتصال مع ذلك الشخص.

و في يوم الواقعة وحال وجوده بالمنزل رفقة ولديهما اتصل المذكور بالمجني عليها هاتفيًا وقد صادف وجود الهاتف بجوار المتهم فأخذت كريمة المتهم الهاتف وسلمته للمجني عليها وعلى اثر ذلك توجه إليها المتهم مسرعًا للتأكد من هوية المتصل وتشاجر معها لرفضها إخباره بذلك خوفًا منها لافتضاح أمرها إلى أن أخبرته أخيرًا بأنه المدعو "عبد الرحمن معوض السيد" فاستشاط غضبًا وأحضر سلاح أبيض من المطبخ وطعن المجني عليها عدة طعنات عقب شل حركتها والتي أودت بحياتها، وعزا قصده من إرتكاب الواقعة إزهاق روح المجني عليها.

وقالت الشاهدة الثالثة " س ع" 34 سنة - ربة منزل - مقيمة عزبة الأمير - الخصوص، أنها أحد جيران المجني عليها والمتهم وقد نما إلى علمها بأن المجني عليها قد غضبت وأقامت دعاوى ضد زوجها المتهم ولا تعلم موضوع تلك القضايا أو سببها، وفي يوم الواقعة نما إلى سمعها صوت صياح شديد من المجني عليها لتجد نجلتها المدعوة فيروز تستنجد بالمارة فتوجهت لمنزل المجني عليها ووجدت باب العقار مغلق، وآنذاك رمى ابن المجني عليها المدعو حسن مفتاح باب العقار من شرفة المنزل فتم التقاطه وصعدت للشقة مرة أخرى رفقة باقي المارة الموجودين آنذاك إلا أنها وجدت باب الشقة مغلق فظلت تطرق الباب حتى فتحه المتهم على استحياء وكان مرتبكًا وطلبت منه الدخول إلا أن طلبها قوبل بالرفض من جانبه وطلب منها المغادرة وما أن استبان له حضور باقي الجيران تركها ونزل على درج العقار، فدخلت الشقة لتجد المجني عليها مسجاة على الأرض وبقع الدم من حولها.

وإستكمل الشاهد الرابع "ع م" 28 سنة - صاحب كافيه - مقيم بعزبة الأمير - الخصوص، بأنه حال وجوده بحانوت عمله الكائن بمحيط الواقعة نما إلى علمه عن طريق نجله أن ثمة صراخ عند بيت المتهم فتوجه إلى هناك ليجد المتهم يعدو وشقيقه عادل - الشاهد الخامس - يعدو خلفه وتمكن من ضبطه وقرر له شقيقه آنذاك بأنه قد قتل زوجته المجني عليها.

وأوضح الشاهد الخامس " ع م" 36 سنة صاحب كافيه - مقيم بعزية الأمير - الخصوص، بأنه حال وجوده بالحانوت خاصته نما إلى سمعه صوت صراخ قادم من شقة المجني عليها والمتهم فتوجه إلى هناك ووجد نجلها وقد ألقى بمفتاح باب العقار وصعد إلى الشقة رفقة المارة وأردف بباقي الوقائع كما جاءت بشهادة سابقيه

ومن جانب آخر شهد الشاهد السادس " ا م" 44 سنة - عامل بمسجد بإدارة الأوقاف - مقيم في قرية نبتيت - مركز مشتول السوق - الشرقية، بأنه تلقي اتصال هاتفي من جيرانه يخبروه بأن شقيقته المجني عليها قد قتلت على يد زوجها المتهم فاتصل بأخيه أحمد وتوجها إلى حيث تقطن وفوجئ بأنه تم نقلها إلى المستشفى وقد وافتها المنية.