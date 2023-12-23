هام لمرضى السكري.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" 4 حيل للوقاية من المرض ويحذر من أخطر مضاعفاته

ارتفعت نسب الإصابة بمرض السكري خلال الآونة الأخيرة، فلم يعد يقتصر على كبار السن، ولكنه انتشر بكثرة بين الأطفال والشباب، وبالأخص في سن المراهقة.

أنواع مرض السكري

وهناك نوعين مختلفين من داء السكري، في النوع الأول يقوم الجهاز المناعي بإتلاف خلايا "بيتا" في البنكرياس، لأسباب غير معروفة لدى الأطفال، وتكون عملية الإتلاف سريعة، حيث تستغرق من بضعة أسابيع حتى بضع سنوات، في حين تستمر لدى البالغين لسنوات عديدة وهو أكثر شيوعًا بين الأطفال.

نصائح للوقاية من مرض السكري

أما مرض السكري من النوع الثاني، يتم خلاله تدمير خلايا "بيتا" في البنكرياس، لأسباب وراثية مدعومة بعوامل خارجية، وهي عملية بطيئة تستمر لعشرات السنين، حيث تصاب خلايا "بيتا" بالضرر، فتقل كمية الإنسولين المفرزة بشكل تدريجي.

إلى جانب وجود مقاومة الإنسولين، والتي تعني انخفاض فاعلية الإنسولين، مما يؤدي إلى الإنحراف عن المستوى السليم للجلوكوز في الدم، وهو ما يُعرف بمرض السكر، وهذا النوع يمكن تجنبه، والوقاية منه عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي.

نصائح للوقاية من مرض السكري

نصائح معتز القيعي للوقاية من مرض السكري

وفي هذا الصدد، حرص د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، خلال تصريحات خاصة لبوابة "الوفد" الإلكترونية، على تقديم أهم النصائح والإرشادات للوقاية من مرض السكري.

ففي البداية، أشار القيعي إلى أنه لابد من مراقبة السكر وقياس نسبته في الجسم بإنتظام، حتى يتم اكتشاف الإصابة به في وقت مبكر حال تواجدها بالفعل، وذلك عن طريق عمل تحليل دم بعد صوم 8 ساعات، فيكون مرتفعًا عندما يكون 126ملجم/دسل فما فوق في تحليلين أو أكثر.

نصائح للوقاية من مرض السكري

مضاعفات مرض السكري

كما أوضح القيعي أبرز المضاعفات التي يتعرض لها مرضى السكري، والتي تتمثل في ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض الكوليسترول الجيد HDL في الدم، وحدوث أضرار في العينين، فضلًا عن حدوث مشكلات في الكلى، وآلام العظام والمفاصل، وإصابة الجهاز العصبي بأمراض خطيرة.

طرق الوقاية من مرض السكري

في الوقت نفسه، يقدم د.معتز القيعي في السطور التالية أهم طرق الوقاية من مرض السكري

نصائح للوقاية من مرض السكري

‎1- الحفاظ على وزن مناسب، لأن إحتمال إصابة الأشخاص أصحاب الوزن المثالي بمرض السكر ضئيلة، في حين أن الأشخاص البُدناء يكون إحتمال إصابتهم بمرض السكر كبيرة نظرًا لكونهم أكثر عرضه للإصابة بمقاومة الإنسولين "insulin resistance".

‎2- ممارسة الرياضة بانتظام، فعند زيادة اللياقة البدنية يحتاج الشخص إلى كمية قليلة من الإنسولين لموازنة عمل الجلوكوز في الدم، والعكس صحيح.

نصائح للوقاية من مرض السكري

‎3- الإبتعاد عن تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون الضارة والسكريات، والتي يتم إمتصاصها بسرعة في الدم.

4- الإمتناع عن تناول الكربوهيدرات البسيطة، مثل منتجات الدقيق الأبيض، وضرورة استبدالها بالكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة.