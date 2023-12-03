بعد تصدره التريند.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" مخاطر كارثية عن ريجيم الماء| ويحذر من مضاعفاته

انتشرت في الآونة الأخيرة أنظمة غذائية حظيت بشعبية واسعة بين الشباب والفتيات بسبب نجاحها في خسارة الوزن بشكل أسرع، ومن بينها أنظمة تعتمد على تناول كمية كبيرة من نوعيات طعام محددة، والإمتناع عن أطعمة أخرى.

مخاطر ريجيم الماء

وهناك أنظمة غذائية تعتمد على زيادة تناول الدهون مع تقليل النشويات إلى أقل حد ممكن، في حين تعتمد أنظمة أخرى على تناول الماء فقط، مثل ريجيم الماء، الذي يُصنفه أطباء التغذية بأنه أخطر نظام غذائي يتبعه مرضى السمنة لفقدان الوزن.

ريجيم الماء

وفي هذا الصدد، يكشف د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لبوابة "الوفد" الإلكترونية، مخاطر إتباع مثل هذه الأنظمة الغذائية، وعلى رأسهم ريجيم الماء، مشيرًا إلى أن هناك دراسة علمية حديثة أثبتت أن الأنظمة الغذائية التي تمنع أو تقلل من الكربوهيدرات تشكل خطورة على صحه القلب.

كيتو دايت

كما شدد "القيعي"، على أن فقدان الوزن السريع يؤدي إلى ترهلات الجلد، التي لا يمكن التخلص منها إلا بالتدخل الجراحي، فضلًا عن أن خسارة الوزن بشكل سريع قد يضر بأجهزة الجسم الداخلية نتيجة لفقدان الدهون الحشوية بسرعة، ما يتسبب في حدوث سقوط كلوي.

ريجيم الماء

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن هذه الأنظمة الغذائية الضارة، تفتقر إلى عنصر غذائي مهم مثل الكربوهيدرات أو غيرها، مما يؤدي إلى الشعور الدائم بالجوع، كما أن عدم تناول العناصر الغذائية الهامة للجسم قد يؤدي للإصابة بالأنيميا، ما ينتج عنه الإرهاق الدائم والكسل وشحوب واصفرار الوجه.

كيتو دايت

كما أكد "القيعي"، أن نزول الوزن السريع يعقبه زيادة الوزن بشكل مضاعف، بعد التوقف عن النظام الغذائي غير المتوازن، مشيرًا إلى أن الحرمان من أنواع طعام معينه يسبب صعوبه الإلتزام بهذا النظام غذائي كأسلوب حياة، ما يعمل على شراهة تناول الأطعمة الممنوعة فور التوقف عن النظام، وبالتالي يزداد الوزن مرة أخرى.

أنظمة الريجيم الخطيرة

في الوقت نفسه، حذر أخصائي التغذية العلاجية والرياضية من إتباع نظام الكيتو جينيك دايت، نظرًا لتسببه في الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية مثل الإصابه بالكيتو فلو، والكيتو راش، وتساقط الشعر بصورة ملحوظة.

مخاطر ريجيم الماء

كما شدد "القيعي" على إن الأنظمة الكميائية تؤدي إلى دخول الجسم في حالة من المجاعة بسبب تقليل كميات الطعام إلى أقصى حد ممكن، ما ينتج عنه تخزين الجسم للطعام في شكل دهون والدخول في حالة ثبات الوزن "البلاتوه".