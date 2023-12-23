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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. سفينة في باب المندب متجهة للاحتلال تتعرض لهجمات من اليمن

سفينة
سفينة

أعلنت البحرية البريطانية، أن حدث أمني وقع في باب المندب، وتعرض سفينة متجهة للاحتلال لهجمات من اليمن.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل

أعن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة ضباط  وجنود، وإصابة خمسة آخرين  في معارك اليوم  جنوب وشمال قطاع غزة، وأحد القتلى الخمسة قائد فرقة في لواء الناحال.

وعلى جانب آخر، قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن تهديدات ثلاثي الحرب الإسرائيلي بالقضاء على المقاومة، فارغة ولا تعبر سوى عن إفلاس.

وأعلنت مستشفى "سوروكا" بالنقب، استقبالها اليوم 14 جريحاً من الجيش الإسرائيلي، أُصيبوا خلال المعارك في قطاع غزة 7 منهم في حالة خطيرة.

 

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