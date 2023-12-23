عاجل.. سفينة في باب المندب متجهة للاحتلال تتعرض لهجمات من اليمن

أعلنت البحرية البريطانية، أن حدث أمني وقع في باب المندب، وتعرض سفينة متجهة للاحتلال لهجمات من اليمن.

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أعن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة ضباط وجنود، وإصابة خمسة آخرين في معارك اليوم جنوب وشمال قطاع غزة، وأحد القتلى الخمسة قائد فرقة في لواء الناحال.

وعلى جانب آخر، قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن تهديدات ثلاثي الحرب الإسرائيلي بالقضاء على المقاومة، فارغة ولا تعبر سوى عن إفلاس.

وأعلنت مستشفى "سوروكا" بالنقب، استقبالها اليوم 14 جريحاً من الجيش الإسرائيلي، أُصيبوا خلال المعارك في قطاع غزة 7 منهم في حالة خطيرة.