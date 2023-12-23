بعد جدل هروبه من مصر.. بيومي فؤاد يخرج عن صمته ويكشف سر حصوله على جنسية دولة أجنبية

خرج الفنان بيومي فؤاد عن صمته، ليكشف أسباب تقدمه بطلب للحصول على جنسية دولة أجنبية إلى جانب جنسيته المصرية، وذلك بعد الهجوم العنيف الذي شنه الجمهور عليه خلال الساعات الماضية، واتهامه بعدم الانتماء إلى الوطن.

بيومي فؤاد يكشف سبب طلبه الحصول على جنسية أجنبية

صرح بيومي فؤاد بأنه طلب الحصول على جنسية كومنولث دومينيكا، بسبب معاناته دائمًا أثناء احتياجه للحصول على تأشيرات لدول أخرى، خاصة أن ظروف عمله تتطلب منه السفر أحيانًا في مدة لا تتخطى اليوم، ما اضطره للجوء إلى شركة للحصول على باسبور دول الكاريبي.

بيومي فؤاد

انتهى بيومي فؤاد من كل الإجراءات اللازمة لحصوله على الجنسية الأجنبية، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة، للدولة التي اختارها، والتي تتطلب إجراءات صارمة من أجل الحصول عليها.

ومن المفترض أن بيومي فؤاد سيتحفظ بالجنسية المصرية، إلى جانب جنسيته الأجنبية الجديدة، وفقًا للضوابط المنظمة في مصر التي ينص عليها القانون المصري.

بيومي فؤاد

هل سيغادر بيومي فؤاد مصر نهائيًا؟

جاء قرار بيومي فؤاد بطلب الحصول على جنسية أجنبية تزامنًا مع أزمته الأخيرة محمد سلام بسبب مسرحية زواج اصطناعي والتي فتحت عليه النيران من الجمهور حول دول الوطن العربي، ما آثار الشكوك والتساؤلات عما إذا كان سيغادر مصر نهائيًا بسبب تلك الأزمة أم لا.

في الوقت نفسه، يستعد بيومي فؤاد للمشاركة في عدد من العروض المسرحية، وكذلك الأعمال الدرامية التي من المقرر أن يخوض بها ماراثون دراما شهر رمضان المقبل لعام 2024.

بيومي فؤاد

القصة الكاملة وراء خلاف بيومي فؤاد ومحمد سلام

وكان الفنان بيومي فؤاد قد تعرض لحملات هجوم عنيفة مؤخرًا ولاقى انتقادات لاذعة بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي كشف عنها على هامش مشاركتة في مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض، حيث أعرب حينئذ عن استيائه الشديد من حملات الهجوم التي يتعرض لها وزملاؤه المشاركون في الموسم لهذا العام في ظل أحداث الحرب والإبادة الجماعية التي تشهدها غزة.

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام بعد اعتذاره عن المسرحية مش من حقك تغلط في فنك

وهاجم بيومي فؤاد الفنان محمد سلام على خلفية انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، وذلك بعد انتهاء عرض المسرحية بموسم الرياض.

بيومي فؤاد

وقال بيومي: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك .. إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وأنتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدًا جدًا".

واختتم بيومي تصريحاته قائلًا: "شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول وإني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري .. أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف".

بيومي فؤاد ومحمد سلام

على صعيد آخر، ينتظر النجم بيومي فؤاد عرض فيلم "الحريفة"، والذي من المقرر طرحه بمختلف دور العرض السينمائي بمصر في يوم 4 يناير المقبل، وفي سينمات الدول العربية بتاريخ 11 يناير.

ويضم الفيلم نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم نور النبوي، وأحمد حسام ميدو، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وخالد الذهبي، وسليم الترك، ومغني المهرجانات كزبرة، وهو من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح، وإنتاج TVision.