بيومي فؤاد متهم بالخيانة.. والجمهور يعلن الحرب عليه: الإسرائيلية تليق بك (القصة كاملة)

تعرض الفنان بيومي فؤاد لهجوم عنيف من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول أنباء عن طلبه الحصول على جنسية أجنبية، حيث انهالت عليه التعليقات السلبية التي تتهمه بعدم الانتماء إلى الوطن، وطمعه في حب المال والشهرة.

الجمهور يلقن بيومي فؤاد درسًا في الوطنية بعد طلبه الحصول على جنسية أجنبية

وكانت أبرز التعليقات الصادمة التي انتقدت بيومي فؤاد: "يا تري هتطلع جنسية سعودية مثلًا برعاية تركي آل الشيخ .. يصدعوا دماغنا بحب الأوطان وهما ما عندهم انتماء ولا حب للوطن .. لا يشرفنا أن تكون مصري .. اكيد جنسية سعودية .. فتش ورا الشوال .. يا عم ازاي انت مأكد علينا انك مش بتاع فلوس".

بيومي فؤاد

كما علق آخرون: "وهي الجنسية المصرية مش كفاية عليك .. الجنسية الإسرائيلية تليق عليك .. بيومي أدولف شمعون .. وطني جدًا .. يعني كلامه عن سلام كان عشان الجنسية .. ياريت يا استاذ بيومي يدولك اي جنسية تانية".

تعليقات الجمهور على حصول بيومي فؤاد على جنسية أجنبية

تعليقات الجمهور على حصول بيومي فؤاد على جنسية أجنبية

تعليقات الجمهور على حصول بيومي فؤاد على جنسية أجنبية

تعليقات الجمهور على حصول بيومي فؤاد على جنسية أجنبية

تعليقات الجمهور على حصول بيومي فؤاد على جنسية أجنبية

تعليقات الجمهور على حصول بيومي فؤاد على جنسية أجنبية

بيومي فؤاد يطلب الحصول على جنسية أجنبية

وانتشرت أنباء عدة في الآونة الأخيرة تُفيد تقدم النجم بيومي فؤاد، بطلب للحصول على الجنسية الأجنبية من إحدى الدول، ما تسبب في تعرضه لهجوم عنيف من قبل الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وحسبما أفادت عدة مصادر مقربة، انتهى بيومي فؤاد من كافة الإجراءات اللازمة لحصوله على الجنسية الأجنبية، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة، للدولة التي اختارها، والتي تتطلب إجراءات صارمة من أجل الحصول عليها.

بيومي فؤاد

ومن المفترض أن بيومي فؤاد سيتحفظ بالجنسية المصرية، إلى جانب جنسيته الأجنبية الجديدة، وفقًا للضوابط المنظمة في مصر التي ينص عليها القانون المصري.

جاء قرار بيومي فؤاد تزامنًا مع استعداده للمشاركة في عدد من العروض المسرحية، وكذلك الأعمال الدرامية التي من المقرر أن يخوض بها ماراثون دراما شهر رمضان المقبل لعام 2024.

بيومي فؤاد

هل سيغادر بيومي فؤاد مصر نهائيًا؟

جاء قرار بيومي فؤاد بطلب الحصول على جنسية أجنبية تزامنًا مع أزمته الأخيرة محمد سلام بسبب مسرحية زواج اصطناعي والتي فتحت عليه النيران من الجمهور حول دول الوطن العربي، ما أثار الشكوك والتساؤلات عما إذا كان سيغادر مصر نهائيًا بسبب تلك الأزمة أم لا.

بيومي فؤاد

القصة الكاملة وراء خلاف بيومي فؤاد ومحمد سلام

وكان الفنان بيومي فؤاد قد تعرض لحملات هجوم عنيفة مؤخرًا ولاقى انتقادات لاذعة بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي كشف عنها على هامش مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض، حيث أعرب حينئذ عن استيائه الشديد من حملات الهجوم التي يتعرض لها وزملاؤه المشاركون في الموسم لهذا العام في ظل أحداث الحرب والإبادة الجماعية التي تشهدها غزة.

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام بعد اعتذاره عن المسرحية مش من حقك تغلط في فنك

وهاجم بيومي فؤاد الفنان محمد سلام على خلفية انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، وذلك بعد انتهاء عرض المسرحية بموسم الرياض.

بيومي فؤاد ومحمد سلام

وقال بيومي: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك .. إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدًا جدًا".

واختتم بيومي تصريحاته قائلًا: "شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول وإني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري .. أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف".