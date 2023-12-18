موسم صفري.. هل يتكرر سيناريو معاناة اتحاد جدة بعد مشاركته المونديالية الأولى ؟

يخشى نادي اتحاد جدة السعودي وجماهيره من تكرار سيناريو المعاناة التي عايشها بعد مشاركته المونديالية في نسخة 2005، والتي شهدت تخبط في النتائج والخروج بموسم صفري من كافة البطولات المحلية والقارية.

اتحاد جدة المدجج بالنجوم تلقى منذ أيام قليلة صدمة مدوية بالإقصاء من مونديال الأندية على يد الأهلي المصري بثلاثة أهداف لهدف، على ملعب الجوهرة المشعة معقل "العميد"، ما أعاد للأذهان الواقع المرير الذي عايشه الفريق بعد المشاركة المونديالية الأولى، لاسيما وأن الفريق ليس بحال أفضل بالنظر إلى نتائجه في الموسم الحالي.

المشاركة الأولى..

كانت المشاركة المونديالية الأولى لاتحاد جدة تحمل طموحات كبيرة لدى الجماهير لتكليل الموسم التاريخي السابق ومواصلة النجاحات، بعد التربع على عرش الكرة السعودية والعربية وكذلك الأسيوية، كبطل الدوري السعودي والبطولة العربية، ودوري أبطال أسيا التي منحته بطاقة المشاركة في كأس العالم للأندية.

موسم صفري..

سرعان ما تبخر كل شئ بمجرد انتهاء مشاركة اتحاد جدة في مونديال الأندية، إذ خرج بموسم صفري من كافة البطولات وأدى إلى انهيار تام وثورة تصحيح داخل جدران النادي.

على المستوى المحلي اكتفى اتحاد جدة بالمركز الذهبي في الدوري السعودي بعد الخسارة من الهلال، كما ودع كأس ولي العهد بخسارة أخرى في ديربي جدة أمام الأهلي في ربع النهائي، وامتد الانهيار إلى فقدانه لقب دوري أبطال أسيا الذي كان بطله في النسخة السابقة وشارك بفضله في مونديال الأندية، وذلك بعد الخسارة في ربع النهائي أمام الكرامي السوري، ليخرج بموسم صفري بكافة المسابقات.

ثورة اتحادية..

دفع الموسم الصفري، إدارة اتحاد جدة إلى اتخاذ قرارات ثورية لتصحيح المسار بهدف اعتلاء منصات التتويج مرة أخرى، حيث قررت إدارة النادي إقالة الجهاز الفني آنذاك بقيادة الروماني أنخيل يوردانيسكو والتعاقد مع المدرب الفرنسي برونو ميتسو، بجانب التخلص من جميع الصفقات الأجنبية وهم البرازيلي تشيكو والمغربي جواد الزايري والغاني برينس تاجو والكاميروني جوزيف ديزري جوب والسيراليوني محمد كالون.

سيناريو مخيف

الحالة التي عايشها اتحاد جدة في الماضي ليس من المستبعد أن تكرر بعد مشاركته المونديالية الأخيرة، لاسيما وأن الفريق يعاني على مستوى الدوري السعودي بالموسم الحالي حيث يبتعد عن المنافسة بشكل ملحوظ بتواجده في المركز الخامس برصيد 28 نقطة ويفصله عن الصدارة 19 نقطة كاملة.