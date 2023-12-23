السبت 23 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي والقناة الناقلة

اتحاد جدة والرائد
اتحاد جدة والرائد

يتقابل فريق اتحاد جدة أمام نظيره الرائد على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، مساء اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
 

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موعد مباراة التعاون والفتح في الدوري السعودي والقناة الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة


ويدخل العميد مواجهة اليوم أمام فريق الرائد لمصالحة جماهيره، بعد الاخفاق ببطولة كأس العالم للأندية عقب تلقيه هزيمة ثقيلة أمام نظيره فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.


موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي اليوم

وتقرر اذاعة مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة الـ 18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي
تذاع مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية، ويعلق عليها عبد الله المحيسن، عبد الله الغامدي، عائد العصيمي.

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