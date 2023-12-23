موعد مباراة اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يتقابل فريق اتحاد جدة أمام نظيره الرائد على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، مساء اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، ضمن الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.





ويدخل العميد مواجهة اليوم أمام فريق الرائد لمصالحة جماهيره، بعد الاخفاق ببطولة كأس العالم للأندية عقب تلقيه هزيمة ثقيلة أمام نظيره فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي اليوم

وتقرر اذاعة مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة الـ 18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية، ويعلق عليها عبد الله المحيسن، عبد الله الغامدي، عائد العصيمي.