آخر تطورات أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب فى السعودية خلال تعاملات، اليوم السبت 23 ديسمبر ، حيث تقدم "بوابة الوفد الألكترونية" تحديث دوري لأسعار الذهب في مصر والسعودية بحسب العملة الوطنية لكل دولة، ويشمل التحديث أسعار المعدن بجميع أعيرته.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت الذهب خلال التعاملات المسائية ، اليوم السبت 23 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 216.61 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 247.56 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 226.93 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 185.67 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 144.41 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,699.91 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,703.66 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 272.31 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 649.84 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,287.30 ريال سعودي.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بشكل طفيف خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 23 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3045 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

سجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3045 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3480 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3190 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2610 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2030 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1740 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1305 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 24360 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2054 دولارًا للأوقية.