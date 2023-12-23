تعليم أبوتشت يسلم المعلمين الجدد خطابات العمل بالمدارس

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاربعاء 23 ديسمبر الجاري، اجتماعا مع المعلمين الجدد ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للعمل كمعلم مساعد في مسابقة 30 الف معلم التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم ممن جرى ترشيحهم للعمل بمدارس إدارة أبوتشت التعليمية.

يأتي بحضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي وأسعد المحرزي مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وإبراهيم عبدالطيف مدير التعليم الإبتدائي ومرتضي عبدالشافي مدير الموارد البشرية ونصرالدين مصطفي عضو الشوؤن القانونية وحدادي صابر مسؤول الأمن ومحمد سعد رئيس وحدة الملفات.

وقال مدير عام الإدارة، أنه تم اليوم تسليم المعلمين والمعلمات الجدد خطابات العمل بمدارس الإدارة التي تعاني من عجزا فعليا في صفوف معلمات رياض الأطفال ومعلمي الفصول، وذلك بعد استلام ومراجعة مسوغات ومستندات تعينهم حيث بلغ عدد معلمات رياض الأطفال الجدد بلغ 162 معلمة فيما بلغ عدد معلمي الفصول 56 معلمًا جرى توزيعهم على مدارس أبوتشت.

وأعرب قاصد، عن خالص تهانيه للمعلمين والمعلمات الجدد متمنيا لهم بداية جديدة في العلم والتعليم مؤكدا على بذلهم الجهد ومشاركتهم في كل الأنشطة والعمل بروح الفريق في العمل وإخراج طاقاتهم الإيجابية الكامنة والعمل على مواكبة المنظومة المطورة وإكساب مهارات جديدة متنوعة والاستفادة من خبرات المعلمين القدامي.

أشار المدير العام، إلى ضرورة التحلي بالثبات الانفعالي أثناء أداء العمل، كما أكد على ضرورة أن يكون المعلم محبا لمهنته مؤديا لها بإخلاص فهي رسالة سامية اتصف بها الأنبياء ولا تكون فقط للتربح والبحث عن الناحية المادية لأن المعلم هو حجر الزاوية في المنظومة التعليمية ونواة مستقبل الوطن في أبنائه فهو صاحب الفضل في بناء العقول، كما يجب الاهتمام بالمظهر العام للمعلم؛ لأنه القدوة التي يقتدي بها أبناؤنا.