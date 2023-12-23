25 ديسمبر .. صرف رواتب المعلمين والعاملين بتعليم أبوتشت

أكد المحاسب أسعد المحرزي مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بإدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، أنه تم دفع رواتب جميع المعلمين والعاملين بإدارة أبوتشت التعليمية لشهر ديسمبر 2023 وتم دفع البدل النقدي ومكافأة الشهادة الإعدادية على أن يكون بداية الصرف يوم 25 ديسمبر الجاري.

وأكد المحرزي، أن الإدارة المالية الممثلة في الوحدة الحسابية ووحدة الماهيات لا تدخر جهدا في إنهاء كل الإجراءات التي تتعلق بالنواحي المالية الخاصة بالمعلمين و العاملين بالحقل التعليمي بأبوتشت وتسعي جاهدة في تذليل المعوقات التي تؤدي إلى تأخر عمليات الصرف للمبالغ المالية.

ووجه تحية الشكر والتقدير إلى ممثلي وزارة المالية لدى إدارة أبوتشت التعليمية السيد حسانين عبداللطيف رئيس قسم الحسابات والسيد علاء أبوالمعارف وكيل القسم لما بذلوه من جهد في توفير الاعتمادات المالية وسرعة إنهاء إجراءات الدفع لمستحقات المعلمين والعاملين بإدارة أبوتشت التعليمية.