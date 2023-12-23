اَرسنال يتقدم على ليفربول في اللحظات الأولى

نجح اَرسنال في تسجيل هدف التقدم على نظيره ليفربول في المباراة التي تُقام خلال الوقت الراهن على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

جاء هدف الجانرز في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب جابرييل دوس سانتوس.

ويجد ليفربول صعوبة في الدقائق الأولى من المباراة، حيث استطاع ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال في الضغط بقوة على الجانرز.

وكان اَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: رايا.

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، زينشينكو.

الوسط: رايس، هافيرتز، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، جيسوس

بينما بدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد.

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.