ملخص مباراة توتنهام وإيفرتون.. إثارة كبيرة (شاهد بالفيديو)

شهدت مباراة توتنهام وإيفرتون إثارة كبيرة، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم، والتي استضافها ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

أهداف توتنهام وإيفرتون

تقدم ريتشارليسون لتوتنهام في المقدمة في الدقيقة الـ 9 من عمر الشوط الأول، فيما ضاعف زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 18.

ولم ينجح إيفرتون في العودة خلال الشوط الثاني، حيث لم يسعفه الوقت لتسجيل هدفين، لكن لاعبه أندريه جوميش قلص النتيجة بتسجيله الهدف الأول، لتنتهي المباراة بفوز توتنهام بنتيجة 2/0.

ونجح توتنهام في الوصول للنقطة 36 في المركز الرابع ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفوز على إيفرتون، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 16 في المركز الـ 17.

وبدأ الجهاز الفني لـ توتنهام المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: جولنييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، بن دافيس، كريستيان روميرو، بيدرو بورو.

الوسط: أوليفر سكيب، باب ماتار سار.

الوسط الهجومي: سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.

الهجوم ريتشارليسون.