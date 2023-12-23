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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ملخص مباراة توتنهام وإيفرتون.. إثارة كبيرة (شاهد بالفيديو)

توتنهام
توتنهام

شهدت مباراة توتنهام وإيفرتون إثارة كبيرة، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم، والتي استضافها ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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توتنهام يفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أهداف توتنهام وإيفرتون

           

تقدم ريتشارليسون لتوتنهام في المقدمة في الدقيقة الـ 9 من عمر الشوط الأول، فيما ضاعف زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 18.

ولم ينجح إيفرتون في العودة خلال الشوط الثاني، حيث لم يسعفه الوقت لتسجيل هدفين، لكن لاعبه أندريه جوميش قلص النتيجة بتسجيله الهدف الأول، لتنتهي المباراة بفوز توتنهام بنتيجة 2/0.

ونجح توتنهام في الوصول للنقطة 36 في المركز الرابع ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفوز على إيفرتون، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 16 في المركز الـ 17.

وبدأ الجهاز الفني لـ توتنهام المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: جولنييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، بن دافيس، كريستيان روميرو، بيدرو بورو.

الوسط: أوليفر سكيب، باب ماتار سار.

الوسط الهجومي: سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.

الهجوم ريتشارليسون.

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