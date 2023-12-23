كلام فى الهوا

السبت 23/ديسمبر/2023 - 08:13 م 12/23/2023 8:13:55 PM

أنا من الأشخاص الذين يميلون إلى البساطة فى كل شىء سواء كان الأمر يتعلق بالتخطيط أو التنفيذ، ففى عالمنا المُعقد لا يصلح المرور من تلك التعقيدات إلا بالبساطة، فمن السهل على أى شخص تعقيد الأمور وأن يقع فى هذا الفخ الذى يوقعنا فيه بعض المسئولين التنفيذيين وعدم رغبتهم فى تسهيل الأمور للناس، وذلك فى مواجهة المشاكل التى تواجههم فى حياتهم، ويضعون أمام الناس الكثير من الاحتمالات المبالغ فيها حتى يُعقدوا لهم الحلول. وأرجوك لا تأخذ كلامى هذا مُسلمًا به ولكن أنظر إلى نفسك وإلى مشاكلك وأبحث عن السبب الأول فى عدم إيجاد حل لها، سوف تجد نفسك أنك فى حاجه إلى مناخ أفضل، هذا المناخ يقع على عاتق المسئولين الذين ليس لديهم إرادة لحل هذه المشاكل، لأن هذا المسئول يواجه صعوبة فى التكيف مع ظروف العالم، لذلك يكون دائمًا متأخراً عن الجميع بسبب عدم رغبته فى التغيير. هذا ليس أنه لا يستطيع التغيير إنما لأنه لا يرغب القيام بذلك. وهذا ما يُسمى «غياب الإرادة» فكل واحد راكن فى مكان لا تتوافر لديه الرغبة فى التغيير إلى الأحسن، وهناك أسباب عديدة تكمن وراء عدم التغيير لعل من أهمها هى خشية تغييره هو شخصيًا.

لم نقصد أحدًا !!