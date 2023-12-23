شهدت منطقة كمين الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم، إصابة 6 مواطنين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى، بالقرب من منطقة كمين الطود شرق المحافظة، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة من أجسادهم.

وتم على الفور انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الكرنك الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.