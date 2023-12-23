عاجل
بشرى سارة.. هبوط سعر كيلو السكر لـ27 جنيها في هذا الموعد
السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 6 مواطنين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين ميكروباص

شهدت منطقة كمين الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم، إصابة 6 مواطنين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى، بالقرب من منطقة كمين الطود شرق المحافظة، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة من أجسادهم.

وتم على الفور انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الكرنك الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

الجريدة الورقية