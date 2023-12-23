ختام بطولة مصارعة الذراعين بالصالة المغطاة بشمال سيناء

نجح لاعبو شمال سيناء في إحراز ميداليات متنوعة في ختام بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين، التي أقيمت خلال الفترة من 22؛ وحتي 23 /12 /2023 والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون واتحاد اللياقة البدنية لمصارعة الذراعين، البطولة التي أقيمت لأول مرة في تاريخ اللعبة على أرض محافظة شمال سيناء بالصالة المغطاة بالعريش

كرم كابتن ايهاب حسن عبد الوهاب مديرعام الشباب والرياضة ، واللواء محمود بركات رئيس اتحاد القوة البدنية وبحضور اعضاء مجلس إدارة الاتحاد وادارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ، الفائزين

الجدير بالذكر ان البطولة جاءات بمشاركة ٦٠ لاعبا ولاعبه من خمس محافظات "شمال سيناء، القاهرة، الشرقية، الدقهلية ،اسكندرية"

وحققت لاعبوا شمال سيناء ميداليات متنوعة خمس ميداليات ذهبية وخمس ميداليات بين فضية وبرونزية

واكد "عبدالوهاب" أن تنظيم البطولة في شمال سيناء سيساعد اللعبة على الانتشار بشكل كبير في المحافظة مؤكداً أن مديرية الشباب والرياضة والاتحاد يستهدفان جذب الاعبين للمشاركة ببطولات الاتحاد المختلفة خلال الفترة المقبلة لزيادة قاعدة اللاعبين.