طب أسيوط تستقبل 50 طالبًا من مدرسة الشهيد مصطفى حمدون بأم القصور

استقبلت كلية الطب جامعة أسيوط، زيارة 50 طالبًا من مدرسة الشهيد مصطفى حمدون الثانوية المشتركة في أم القصور بمنفلوط وتأتي هذه الزيارة كجزء من الدور الرائد الذي تقوم به جامعة أسيوط وكلية الطب على الصعيدين التعليمي والخدمي للمجتمع المحيط بها والهدف من الزيارة هو تشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستذكار والتفوق، وأيضًا مساعدتهم في اختيار الكلية المناسبة وفقًا لميولهم وقدراتهم. خلال الزيارة، قام الطلاب بجولة في متحف قسم التشريح بكلية الطب تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة

وتم تنظيم هذه الزيارة بهدف تعريف الطلاب بأقسام وتخصصات كلية الطب، ومنحهم فرصة للاطلاع على المنشآت والموارد التعليمية التي توفرها الكلية. تم استقبال الطلاب بحفاوة وتم توجيههم إلى قسم التشريح حيث تم عرض مجموعة من النماذج الانسانية التي تساهم في عملية تعلم الطب، وتعرف الطلاب على الجهود التي تبذلها الكلية في تأهيل الأطباء المستقبليين من خلال توفير برامج تدريبية عملية وفعالة.

وبعد ذلك، قام الطلاب بجولة داخل المختبرات والقاعات الدراسية المجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية. وقد أعرب الطلاب عن إعجابهم الشديد بالبنية التحتية المتطورة للكلية والتي توفر بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

وفي نهاية الزيارة، أجريت جلسة حوارية بين الأساتذة والطلاب حيث تم تبادل الخبرات والمعلومات، وتناقش الأطباء المقيمون مع الطلاب حول التخصصات المختلفة المتاحة في كلية الطب وفرص العمل في مجال الطب.

وتعتبر هذه الزيارات الميدانية بين المدارس والجامعات من الأهمية البالغة، حيث أنها توفر فرصة للطلاب لاستكشاف مجالات مختلفة وتحديد مسارهم الأكاديمي المستقبلي. وتساهم هذه الزيارات في تشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستذكار والتفوق، وتساعدهم على اتخاذ قرار مدروس بشأن اختيار الكلية المناسبة وفقًا لميولهم وقدراتهم.

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة