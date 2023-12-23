سيدات يد الزمالك يهزمن الشمس في مسابقة الدوري

أنتصر الفريق الأول لكرة اليد "سيدات" بنادي الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 30/31 ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة بالدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز .

كان الفريق سبق وفاز على الطيران 23/29 في الجولة السابقة، التي جمعتهما أمس الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ويستعد فريق سيدات يد الزمالك لمواجهة الشمس بدور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الثالثة عصراً بالصالة المغطاة بمقر النادي.

ويقود يد السيدات بالقلعة البيضاء كل من، أمجد عويس مديراً فنياً ورضا حسين مدرباً عاماً ومحمد السباعي مخططاً للأحمال ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمى وآمال شعبان وداليا القط إداريتين للفريق.

فيما انتصر الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على صالة نادي 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة بالدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة الدوري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :

25/12

25/14

25/20

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية بجانب أندية سبورتنج، وسموحة، والزهور، والطيران، وهليوبوليس، و6 أكتوبر، والمقاولون العرب.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره سموحة يوم الاثنين المقبل على صالة نادي الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة للمجموعه الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من، حسام شكري مديراً فنياً ، ومحمد أنور مدرباً عاماً ، وأشرف عبدالعال مدرباً ، وهبة حسنين مديراً إدارياً ، وسمية ناجح علاج طبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.