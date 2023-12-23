أسعار النفط ترتفع 3% للأسبوع الثاني

تراجعت أسعار النفط في جلسة الجمعة قبيل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد وسط توقعات بأن تزيد أنغولا إنتاجها بعد انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن الأسعار صعدت خلال الأسبوع بدعم من أنباء إيجابية حول الاقتصاد الأميركي ومخاوف من أن ترفع هجمات الحوثيين على السفن تكاليف الإمدادات.

أسعار النفط

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 32 سنتا أو بنسبة 0.4% لتبلغ عند التسوية سعر 79.07 دولار للبرميل.

كما تراجعت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 33 سنتا أو بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى سعر 73.56 دولار عند التسوية.

ويعني هذا ارتفاع الخامين القياسيين بنحو 3% هذا الأسبوع، بعد صعودهما بأقل من 1% الأسبوع الماضي، وفق "رويترز".

وأعلنت المزيد من شركات النقل البحري أنها ستتجنب البحر الأحمر بسبب الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي على السفن والتي تقول إنها تأتي في إطار الرد على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وتسببت الهجمات في اضطرابات لحركة العبور في قناة السويس التي يمر منها حوالي 12% من التجارة العالمية.

وفي أفريقيا، يمكن لقرار أنغولا الانسحاب من "أوبك" أن يفتح الطريق، من ناحية أخرى، أمام بكين لزيادة الاستثمار في قطاع النفط وغيره في البلاد. وتنتج أنغولا نحو 1.1 مليون برميل من النفط يوميا.

العراق يؤكد دعم قرارات "أوبك+" لتحقيق التوازن بسوق النفط العالمية

أسعار النفط

أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد دعم العراق لقرارات تحالف "أوبك+" بشأن مستويات الإنتاج.

وأضاف أن الحكومة "تعمل بشكل جاد من خلال مجموعة أوبك+ على تحقيق التوازن المطلوب والاستقرار في سوق النفط العالمية لتحقيق مستوى إيرادات جيدا للخزينة الاتحادية".

وتابع "بفضل اتفاق "أوبك+" بتخفيض الإنتاج حاولت الدول الأعضاء ومن بينها العراق تحقيق أعلى معدلات للتوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وقال إن الحكومة وضعت في ضوء ذلك "هامشا للمتغيرات في السوق النفطية والإيرادات المتوقعة" مضيفا "تهدف سياسة الحكومة ووزارة النفط إلى التقليل من مخاطر المتغيرات في السوق النفطية".