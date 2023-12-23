جامعة أسيوط تصدر مطوية عن أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية

تعتزم جامعة أسيوط نحو إصدار مطوية هامة تسلط الضوء على أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على مراكز وجوائز علمية عالمية وإقليمية في مختلف التخصصات ومن المتوقع أن تتضمن المطوية أيضًا المعلومات التفصيلية حول مراكز البحث والجوائز والتصنيفات العلمية التي تم تحقيقها والوصول إليها في الفترة من 2022 إلى 2023 سواء كانت في المجالات العلمية أو المجالات الإنسانية

تأتي هذه المبادرة الهامة القيمة تحت إشراف وتنفيذ الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية بالجامعة التي تسعى جاهدة لتسليط الضوء على الإنجازات العلمية الهامة التي حققها أعضاء هيئة التدريس. وبالتالي، ستظهر المطوية الكثير من البيانات المفيدة التي تشمل عناوين المراكز والجوائز التي حاز عليها الأعضاء، بالإضافة إلى التصنيفات العالمية التي تم الوصول إليها وفي إطار تعزيز قدرات البحث العلمي ورفع مكانة وسمعة جامعة أسيوط على الصعيد الوطني والدولي ومن المهم أن نذكر أن جامعة أسيوط لديها مجموعة رائعة من الأكاديميين والباحثين المتميزين في مختلف المجالات، والذين يسهمون في تطوير المعرفة والابتكار في مصر

تكمن أهمية هذه المطوية في تكريم وتقدير الأعضاء الذين ساهموا في تطوير العلوم والبحث العلمي على المستوى الدولي والإقليمي. ومن المتوقع أن تكون المطوية دليلاً قوياً على جودة التعليم والبحث العلمي في جامعة أسيوط.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تعمل الجامعة على جمع البيانات اللازمة لتحديد الأعضاء الحاصلين على مراكز وجوائز علمية مرموقة والتصنيفات العلمية التي تم دخولها في الفترة الزمنية المحددة. ستتضمن المطوية تفاصيل مفصلة حول هذه المراكز والجوائز والتصنيفات، سواء في المجالات العلمية أو المجالات الإنسانية.

تشمل مجالات الاهتمام العلمي المشمولة في المطوية التخصصات المختلفة مثل الطب، والهندسة، والعلوم الاجتماعية، واللاهوت، والعلوم الإنسانية، والعلوم ذات الصلة. يهدف هذا العمل إلى تعزيز الإلهام والتعاون بين الباحثين والأكاديميين المحليين والدوليين.

تستخدم الجامعة هذه المبادرة لتسليط الضوء على النجاحات البارزة لأعضاء هيئة التدريس والمساهمة في تعزيز ثقافة البحث والابتكار وتحفيز الشباب على متابعة أعمال البحث والبناء على الإنجازات الحالية.

نثق أن هذه المبادرة ستكون فرصة لتعزيز سمعة جامعة أسيوط وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة. سيتم تقدير الجهود الهامة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس في مجالات بحثية متعددة، مما يعزز نشر البحوث والتعاون العلمي في المجالات الأكاديمية المختلفة.

إن رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، لهذه المبادرة تعكس التزامه بدعم أعضاء هيئة التدريس وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات العلمية. وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي الجامعة لتعزيز مكانتها العلمية والأكاديمية على المستوى العالمي، وجعلها واحدة من الجامعات الرائدة في المنطقة.

من المتوقع أن تكون المطوية مصدر إلهام للطلاب والباحثين الجدد، مما سيساهم في زيادة الاهتمام بالأبحاث العلمية وتحفيز المزيد من الأعضاء لتحقيق التميز. وستكون البيانات التفصيلية المدرجة في المطوية مصدرًا قيمًا للمعلومات للطلاب والأكاديميين من خلال توفير نظرة شاملة عن الإنجازات العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

بشكل عام، تعكس هذه المطوية التزام جامعة أسيوط بتطوير البحث العلمي ودعم هيئة التدريس لتحقيق تفوق علمي وأكاديمي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة الشهرة والتقدير للجامعة على المستوى الوطني والدولي، ويأمل الجميع أن تستمر جهود الجامعة في تطوير وتعزيز المجال العلمي والأكاديمي في المستقبل.