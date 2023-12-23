عاجل
جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود من قواته أحدهم قائد فرقة في لواء الناحال
السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. المقاومة تقصف كفار سعد وصافرات الإنذار تدوي في عسقلان وزيكيم

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

قصفت المقاومة الفلسطينية كفار سعد، برشقة صاروخية مركزة، ودوت صافرات الإنذار في عسقلان وزيكيم.

ووصل 6 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء استهداف منزل في حي السلام  بدير البلح وسط القطاع.

وعلى جانب آخر، قال أبو عبيدة، عبر بيان نشرته كتائب القسام: "إنه نتيجة القصف الصهيوني الهمجي، فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم، حايم جيرشون بيري חיים פרי ، و يورام إتاك ميتزجرיורם מצגר  ، وأميرام إسرائيل كوبر עמירם קופר ".

وتوقع أبو عبيدة، أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، أنها سوف تعلن بعد قليل نبأ يتعلق بالأسرى المسنين الثلاثة، وكانوا ظهروا قبل أيام وتحديدا يوم 18 ديسمبر، في مقطع فيديو نشرته المقاومة وكانوا يطالبوا قادة إسرائيل بألا يتركوهم في الأسر طويلا بسبب ما يعانوه من أمراض مزمنة، وأن لا يستهدفوهم خلال عمليات القصف المستمرة.

 

 

مواد متعلقة

نقيب المحامين يشهد افتتاح الدورة السادسة من معهد محاماة جنوب الشرقية

بكيس طحين.. جيش الاحتلال يستخدم "طُعم" لإسقاط المدنيين ويقنص 15 شهيدا

معارك ضارية تخوضها المقاومة في الشيخ رضوان وخانيونس

أبو عبيدة: فقدنا الأسرى المسنين نتيجة قصف إسرائيلي همجي

أسلحة حماس.. صناعة محلية هزت الجيش الإسرائيلي

المقاومة تُعيد نشر فيديو الأسرى المسنين الثلاثة.. وتترك التوقعات لإسرائيل

عاجل| بقذيفة "RPG" وياسين.. القسام تقضي على جنديين وتحرق مدرعة

القسام تقصف آليتين إسرائيليتين بقذيفة ياسين في حي الشيخ رضوان
الجريدة الورقية