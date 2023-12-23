عاجل.. المقاومة تقصف كفار سعد وصافرات الإنذار تدوي في عسقلان وزيكيم

قصفت المقاومة الفلسطينية كفار سعد، برشقة صاروخية مركزة، ودوت صافرات الإنذار في عسقلان وزيكيم.

ووصل 6 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء استهداف منزل في حي السلام بدير البلح وسط القطاع.

وعلى جانب آخر، قال أبو عبيدة، عبر بيان نشرته كتائب القسام: "إنه نتيجة القصف الصهيوني الهمجي، فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم، حايم جيرشون بيري חיים פרי ، و يورام إتاك ميتزجرיורם מצגר ، وأميرام إسرائيل كوبر עמירם קופר ".

وتوقع أبو عبيدة، أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، أنها سوف تعلن بعد قليل نبأ يتعلق بالأسرى المسنين الثلاثة، وكانوا ظهروا قبل أيام وتحديدا يوم 18 ديسمبر، في مقطع فيديو نشرته المقاومة وكانوا يطالبوا قادة إسرائيل بألا يتركوهم في الأسر طويلا بسبب ما يعانوه من أمراض مزمنة، وأن لا يستهدفوهم خلال عمليات القصف المستمرة.