كلية الطب جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان "التخطيط الاستراتيجي والاتجاهات العصرية"

نظمت كلية الطب جامعة أسيوط، ورشة عمل للقيادات بالكلية وذلك في إطار الخطط التدريبية التي تقدمها وحدة ضمان الجودة وتم تنظيم الورشة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب جامعة أسيوط. تركزت الورشة على موضوع "التخطيط الاستراتيجي والاتجاهات العصرية في التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات الأداء".

وحاضرت في الورشة الدكتورة أماني شريف، مستشارة رئيس جامعة أسيوط لشؤون التخطيط الاستراتيجي. وكانت أهمية حضور الدكتورة شريف تتمثل في تقديمها المعرفة والخبرة في مجال التخطيط الاستراتيجي ومساعدة القيادات في تحديد الأهداف والاستراتيجيات للكلية.

كما حضر الورشة الدكتور محمد عبدالرحمن، وكيل كلية الطب جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى مخلوف، مديرة وحدة ضمان الجودة. وقاموا بتبادل الأفكار والمبادئ الأساسية للتخطيط الاستراتيجي وبحث أفضل الطرق لتحقيق الأداء الجيد في الكلية.

خلال الورشة، تطرق المشاركون إلى الأهداف الاستراتيجية للكلية ووضع الخطط المستقبلية لتحقيق هذه الأهداف. تم مناقشة مختلف الاتجاهات العصرية في التخطيط الاستراتيجي واستعراض أمثلة لمؤشرات الأداء التي يمكن استخدامها لقياس تقدم الكلية وتحقيق الأهداف المحددة.

تعتبر وحدة ضمان الجودة بكلية الطب جامعة أسيوط جهة فعالة وحيوية في تطوير وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي في الكلية. وتهدف الورشة إلى تمكين القيادات الأكاديمية في الكلية من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤية والأهداف المستقبلية للجامعة.

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل