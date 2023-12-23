قرار حول عصابة ترويج المخدرات في الجمالية

أصدرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، قرارا بحبس تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، وسرقة المحال والشقق السكنية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 7 أشخاص، "لاثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم 4 عملاء، بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتهم "لفافة بداخلها مخدر الهيروين- مجموعة من المفاتيح المُصطنعـة- حلق ذهــب- حقائب سفر بداخلها بعض الملابـــس" عقب قيامهم بسرقة (خاتم ومحبس "ذهب"- متعلقات شخصية) من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع، وأنهم وراء ارتكاب وقائع أخرى بذات الأسلوب.