السبت 23 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار حول عصابة ترويج المخدرات في الجمالية

محكمة
محكمة

أصدرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، قرارا بحبس تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، وسرقة المحال والشقق السكنية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

ضبط سيدة تسرق محلات الإكسسوارات بالجمالية

ضبط 124 مخالفة تموينية بأسواق المنيا

 

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 7 أشخاص، "لاثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم 4 عملاء، بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتهم "لفافة بداخلها مخدر الهيروين- مجموعة من المفاتيح المُصطنعـة- حلق ذهــب- حقائب سفر بداخلها بعض الملابـــس" عقب قيامهم بسرقة (خاتم ومحبس "ذهب"- متعلقات شخصية) من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع، وأنهم وراء ارتكاب وقائع أخرى بذات الأسلوب.

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