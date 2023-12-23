ضبط سيدة تسرق محلات الإكسسوارات بالجمالية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة على مختلف الأحياء، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط إحدى السيدات، وبحوزتها جوال بداخله اكسسوارات مجهولة المصدر.

وبمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل عدد 2 محل إكسسوارات بأسلوب "المغافلة" ، كما أقرت بإرتكابها 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية .

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا ) بالمنوفية حال قيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية").



وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفـى، تحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وفي سياق منفصل كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام(عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادى.

تزوير محررات رسمية

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (96خاتم شعار الجمهورية مقلد-109 أكلاشيه منسوب للعديد من الجهات– الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير) بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على نماذج الأختام وصور المستندات المضبوطة وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها.