السبت 23 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الأشراف: عقد المسابقة العالمية للقرآن بمركز مصر بالعاصمة الإدارية رسالة سلام للعالم

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم، وتوجياته بأن تعقد بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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نقيب الأشراف: عقد المسابقة العالمية للقرآن بمركز مصر بالعاصمة الإدارية رسالة سلام للعالم

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وقال نقيب السادة الأشراف، في تصريحات على هامش مشاركته في افتتاح المسابقة، السبت، بدار مصر للقرآن الكريم، بمركز مصر الثقافي الإسلامي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن رعاية الرئيس السيسي، للمسابقة وتوجيهاته برفع جوائز الفائزين، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بكتاب الله عز وجل وحفظته.

 

وأكد أن إقامة المسابقة العالمية على أرض مصر داخل دار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد هدية مصر رسالة سلام للعالم أجمع، وتأكيد على أنها بلد القرآن والأمن والأمان، وأنها راعية لكتاب الله عز وجل ولحفظته.

 

وأشاد نقيب الأشراف بالجهود الدعوية والوطنية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واهتمامه بالقرآن الكريم وأهله، وبجهود الوزارة في خدمة القرآن الكريم وإنشائها للمدارس القرآنية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وإطلاق أسماء أعلام القراء المصريين على المسابقة العالمية للقرآن.

 

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