جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل" للتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"

تنظم جامعة أسيوط، ورشة عمل حول “مكافحة الفساد” كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالجامعة و تهدف هذه الورشة إلى تعريف أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في جامعة أسيوط بهذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتركيز على أهمية مكافحة الفساد في المجتمع للفترة من عام 2023 إلى عام 2026. ستشارك جميع كليات الجامعة في هذه الورشة

وسوف يشارك في الورشة 10 من أعضاء هيئة التدريس و10 من العاملين في الجامعة، بالإضافة إلى 20 طالبًا وطالبة والمشرفين من رعاية الشباب من كل كلية بكليات جامعة أسيوط. ستعقد الورشة يوم الأربعاء، 27 ديسمبر الجاري، في القاعة الثمانية بالمبنى الإداري للجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط من المقرر أن تبدأ الورشة في الساعة العاشرة صباحًا.

ويتضمن برنامج الورشة العديد من الجلسات التفاعلية والمحاضرات، حيث سيتم تسليط الضوء على تعريف الفساد وأسبابه وتأثيره على المجتمع. كما سيتم بحث استراتيجيات مكافحة الفساد وأدوار الأفراد في ذلك.

من المتوقع أن تسهم هذه الورشة في نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز القيم الأخلاقية والنزاهة في المؤسسات التعليمية. فمكافحة الفساد ليست مسؤولية الجهات الحكومية وحدها، بل تحتاج إلى تعاون الجميع لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

ويعكس تنظيم هذه الورشة التزام جامعة أسيوط بالتصدي للفساد وتشجيع طلابها ومنتسبيها على الإسهام في جعل المجتمع أكثر نزاهة ونجاحًا. ومن المؤمل أن تلقى الورشة العديد من الاهتمام والمشاركة الفعالة من قبل الأعضاء المختلفين في جامعة أسيوط

تتضمن فعاليات الورشة عدة عروض ومحاضرات تفاعلية، يتم فيها تقديم معلومات حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأهدافها وآليات تنفيذها. سيتم توفير الفرص للمشاركين لطرح الأسئلة والمناقشة، حيث سيتم توفير منصة للتفاعل وتبادل الآراء والخبرات.

من المتوقع أن تكون الورشة فرصة قيمة لتوعية الحضور بأهمية العمل على مكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة. ستساهم هذه الورشة في بناء قدرات المشاركين وتعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة، مع التركيز على دور الأفراد في مكافحة الفساد ومسؤوليتهم في الحفاظ على سمعة الجامعة ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الجامعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل فعّال، حيث تعتبر التوعية والتثقيف الجماهيري أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية. تحرص الجامعة على تأسيس بيئة جامعية نزيهة وشفّافة، تمكن الأفراد من المشاركة الفعالة في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.