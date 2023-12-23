775 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق بنزلة العزازي

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة، اليوم السبت،أعمالها بالكشف على ٧٧٥ حالة من أهالى قرية نزلة العزازي مركز أبوحماد بالشرقية، في العديد من التخصصات الطبية.

وبدأت العيادات التخصصية إستقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث تم الكشف على ٧٧٥ حالة في ٩ تخصصات طبية وهي ( الباطنة، المتوطنة، قلب وصدر، الأطفال، المخ والأعصاب، طب الأسرة، الروماتيزم، العظام) ، وتم تحويل ٦حالات إلى مستشفيات جامعة الزقازيق.

كما قامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية على المرضى بالمجان وشرح كيفية أخذ جرعات العلاج، وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية، وتقديم خدمات علاجية متميزة.