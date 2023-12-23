جامعة أسيوط تنظم المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي

سيُعقد المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي، بعنوان "التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات البيئية والمناخية .. التحديات والحلول"، في جامعة أسيوط في الفترة من 25 فبراير 2024 حتى 27 فبراير 2024

وينظم هذا المؤتمر مركز الدراسات والبحوث البيئية، وهو أحد مراكز قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة أسيوط

وأعلنت اللجان المنظمة للمؤتمر، أن آخر موعد لتلقي ملخصات الأبحاث هو نهاية الشهر الحالي، وآخر موعد لتلقي البحوث الكاملة هو 15 يناير المقبل وسيتولي مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية الدكتور أحمد حمزة حسيني أمأنة عام المؤتمر ويتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط.

وأعرب الدكتور محمود أحمد عبد العليم رئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئية، عن أهمية هذا المؤتمر في تسليط الضوء على قضايا التنمية المستدامة والتغيرات البيئية والمناخية التي تواجه العالم العربي. وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو تعزيز التوعية بأهمية حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

من المقرر أن يستضيف المؤتمر عددًا من الخبراء والباحثين المشهورين في مجال البيئة والتنمية المستدامة من مختلف الدول العربية والعالمية. وسيتم مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تواجه دول العالم العربي في مجال البيئة والتنمية، مثل الاحتباس الحراري وتلوث المياه والتربة والتغيرات المناخية.

وسوف يتم تقديم البحوث والدراسات المتميزة في المؤتمر، حيث أنها ستسهم في توفير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم العربي في مجال البيئة والتنمية. كما سيتم تحديد خطط عمل مستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا الصدد.

وتشجع اللجان المنظمة للمؤتمر الباحثين والمهتمين في المجالات ذات الصلة على تقديم ملخصات بحوثهم قبل نهاية الشهر الحالي. ستتم مراجعة الملخصات واختيار البحوث الرائدة التي ستتم عرضها في المؤتمر. ويجب على الباحثين تقديم البحوث الكاملة بحلول 15 يناير المقبل.

البحوث البيئية بجامعة أسيوط، الدكتور محمد علي، أكد أن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات البيئية والمناخية في الوطن العربي. وسيتم استعراض أحدث الدراسات والبحوث التي تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين والخبراء والمهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة من مختلف الدول العربية. وسيتضمن البرنامج عروضاً محورية ومناقشات وورش عمل تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

يشمل المؤتمر مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي يواجهها العالم العربي في مجال البيئة والتنمية المستدامة. ومن بين هذه المواضيع: تأثير التغير المناخي على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، استدامة الزراعة وأنظمة الغابات، إدارة الموارد المائية والحد من التلوث المائي، وأيضًا دور الابتكار التكنولوجي في التنمية المستدامة.

وتأمل اللجان المنظمة أن يسهم المؤتمر في تطوير السياسات والإجراءات البيئية في الوطن العربي، وتعزيز التعاون بين الدول في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وتنوه بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والمهتمين، وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة.

وتهيب اللجان المنظمة بالمهتمين والباحثين تقديم ملخصات أبحاثهم في الوقت المناسب قبل انتهاء الموعد المحدد. وستتاح فرصة لعرض البحوث المقبولة في المؤتمر في شكل مدونة أو ورقة علمية.

وبهذا المؤتمر، تأمل جامعة أسيوط ومركز الدراسات والبحوث البيئية أن يساهمان في تعزيز الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، وأن يكون منصة لتبادل الأفكار والابتكارات التي تعمل على حماية البيئة وتحسين جودة الحياة في المنطقة.