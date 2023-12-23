السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إمام الحرم النبوي يؤم المصلين في صلاة الظهر ويشيد بمسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية

بوابة الوفد الإلكترونية

خلال مشاركته كضيف شرف في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم وجولته بدار القرآن الكريم ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة أشاد فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف بمسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 من جانبه قدم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إمام الحرم النبوي فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي لصلاة الظهر، حيث أمَّ المصلين والمشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.

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وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يفتتح مسجد "الرضوان" بعد تجديده

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وكيل أوقاف الفيوم يفتتح "مسجد الرحمن" بفيديمين 

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