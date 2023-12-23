إمام الحرم النبوي يؤم المصلين في صلاة الظهر ويشيد بمسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية

خلال مشاركته كضيف شرف في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم وجولته بدار القرآن الكريم ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة أشاد فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف بمسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه قدم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إمام الحرم النبوي فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي لصلاة الظهر، حيث أمَّ المصلين والمشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.