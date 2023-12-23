معلومة قانونية.. خطورة المشاجرة في الشارع

قال "الخبير القانوني محمد أسماعيل ان“خناقة الشوارع” جريمة من جرائم الضرب والجرح، كما انها جنائية يعاقب عليها القانون وقد نص قانون العقوبات المصري على عقوبة المشاجرة في المادة 242، والتي تنص على الآتي:"كل من قام بأعمال عدائية أو استخدام العنف ضد شخص أو أكثر في مكان عام، وكان من شأن ذلك إحداث اضطراب أو إرباك في المكان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

واضاف: تشمل المشاجرة في الشارع مجموعة من الأفعال، مثل:

استخدام القوة أو العنف ضد شخص آخر.

إحداث اضطراب أو إرباك في مكان عام.

استخدام لغة أو سلوك عدواني.

وقد تؤدي المشاجرة في الشارع إلى عواقب وخيمة، مثل:

الإصابة الجسدية أو الوفاة.

الملاحقة القانونية.

الضرر بسمعة الشخص.

ولذلك، فمن المهم تجنب المشاجرة في الشارع، واللجوء إلى حل النزاعات بطريقة سلمية.

وفيمايقول الخبير القانوني بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تجنب المشاجرة في الشارع:

تجنب المواقف التي قد تؤدي إلى المشاجرة كن محترمًا للآخرين، حتى لو كنت لا تتفق معهم تعلم كيفية إدارة الغضب بطريقة صحية.

ابحث عن حل سلمي للنزاعات إذا تعرضت للمشاجرة في الشارع،

فيجب عليك اتخاذ الإجراءات التالية:

اطلب المساعدة من الشرطة أو رجال الأمن.

اجمع الأدلة على وقوع المشاجرة، مثل صور أو فيديوهات.

احصل على الرعاية الطبية إذا كنت مصابًا.

ويمكنك أيضًا تقديم شكوى في النيابة العامة ضد الشخص الذي تشاجر معك.